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Red Bull akademi pilotu Lawson, Goodwood'da ilk kez F1 aracı sürecek

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Red Bull akademi pilotu Liam Lawson, bu hafta gerçekleştirilen Goodwood Festivali'nde ilk kez bir F1 aracının direksiyonun başına oturacak.

Red Bull akademi pilotu Lawson, Goodwood'da ilk kez F1 aracı sürecek

Yeni Zellandalı pilot, Sebastian Vettel'in 2011 senesinde ikinci dünya şampiyonluğuna ulaştığı Red Bull RB7 aracını sürecek. 

Bu, Formula 2'de yarışan 19 yaşındaki pilotun ilk F1 aracı deneyimi olacak. 

Lawson, bu hafta Red Bull'un Milton Keynes'deki fabrikasına giderek koltuk ayarlarını yaptırdı. Yeni Zellandalı pilot, çocukken izlediği bu aracı sürecek olmasının gerçek dışı hissettirdiğini belirtti. 

Lawson'un RB7'yi Goodwood'un efsaneleşmiş tepesinde cuma ve cumartesi günleri sürmesi bekleniyor. Yeni Zellandalı pilot, bu sezon DTM'de yarıştığı Ferrari 488 GT3 aracını da sürecek. Lawson, 2021 DTM sezonunun ilk yarışını bu araçla kazanmıştı. 

Motorsport.com'a konu hakkında konuşan Lawson, şunları söyledi: "Red Bull RB7'yi sürüyorum. Bu benim ilk F1 tecrübem yani bu oldukça heyecan verici."

"Bu hafta sonu bu araç için koltuk ayarı yaptırdım ki bu çılgınca bir tecrübeydi."

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB7

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

"RB7, 2011 sezonundan hatırladığım araç, 9 yaşındayken Vettel'in bu araçla domine etmesini izliyordum ve gerçekten bu aracı süreceğime inanamıyorum."

"Biraz lastik yakacağım ve buna benzer şeyler yapacağım, oldukça heyecanlıyım. Aracın yanına ismimi bile koymuşlar, bu oldukça hoştu."

Lawson, Goodwood'daki sürüşünün ardından F2'yle birlikte Silverstone'a gidecek. F1'in destek serisi, Britanya Grand Prix'sinde yarışacak.

Yeni Zellandalı pilot, sezonun ilk yarışı olan Bahreyn yarışını kazanmasıyla birlikte sezona güçlü bir giriş yaptı ve şu an şampiyonada 8. sırada bulunuyor.

Lawson, Bahreyn'deki galibiyetinin ardından Monako'da da kazanmıştı ki Yeni Zellandalı pilot startta yasaklı bir gaz pedalı haritası kullandığından dolayı galibiyet elinden alındı.

Lawson, serinin son yarışı olan Bakü'deki ana yarışta 6. olmuştu.

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