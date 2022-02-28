Araç ağırlığıyla ilgili problem yaşayan Red Bull, minimum sınırın artırılmasını istiyor

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10 Formula 1 takımından 9'unun minimum ağırlık olan 795 kilograma ulaşamadığı zaten bilinen bir durum. Görünüşe bakılırsa bunu başarabilen tek takım Alfa Romeo ve ayrıca McLaren da bu noktadan çok uzakta değil.

Diğer takımların ise bu sayıya ulaşmakta zorlandıkları için ağırlıkta artış talep ettiği söyleniyor.

Formula 1 araçlarının ağırlığı bu yıl geçen yıla göre zaten 43 kilogram artırıldı ve toplam ağırlık 795 kg'a ulaştı. Yıllar önce bu sayı 600 kg civarındaydı.

Sürücüler artıştan memnun olmasa da, mühendisler daha da ağır araçlar istiyorlar.

Auto Motor und Sport'a göre Alfa Romeo, yaptığı yoğun çalışmaklar sonucu araç ağırlığını 795 kg'a indirmeyi başardı. McLaren da bu noktaya yakın.

Araçtaki ağırlığın artışı, aracı yavaşlatıyor ve Barselona gibi bir pistte 10 kilogram, 0.3 saniyeye denk geliyor. Bu nedenle de padokta, sezon başlamadan önce minimum ağırlığın yükseltilmesi için lobi çalışmaları var.

Takımlar yaklaşık 5 kilogramlık bir artış talep ediyor, ki bu da araçların ağırlığını 800 kg'a kadar çıkarıyor.

Red Bull görünüşe bakılırsa 795 kg'dan çok daha ağır bir araç hazırlamış durumda ve bundan ötürü ağırlığın artırılmasını talep edenlerde başı çekiyor.

Alfa Romeo ve McLaren ise tahmin edileceği üzere buna karşı çıkıyor.

Sorun daha hafif parçalarla çözülebilir ancak bunu yapmak epey pahalıya patlayacak ve takımların sahip olduğu bütçeler kısıtlı durumda. Ellerindeki bütçenin kalanını araç ağırlığını azaltmaya değil, performansı yükseltmeye harcamak istiyorlar. Şimdiye kadar bu soruna bir çözüm bulunamadı ve Barselona'daki görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Red Bull'un danışmanı Helmut Marko, en büyük problemlerinin araç ağırlığı olduğunu söyledi ve Motorsport-Magazin.com'a şunları ekledi: "Sahip olduğumuz tek sorun araç ağırlığı. Takımlardan biri hariç tümü ağırlık sorunuyla mücadele ediyor."

Marko ayrıca başlangıçta araç ağırlığının artacağının söylendiğini fakat sonrasında geri adım atıldığını belirtti.

Red Bull yalnız görünmüyor. Takımların çoğunluğu böyle bir artışa karşı değil çünkü onlar da ellerindeki bütçeyi araç gelişimine ayırmak istiyorlar. Şimdilik konu çözüme kavuşmadı ve görüşmeler sürüyor.

Kurallara göre, böyle bir değişiklik için 10 takımdan 8'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Fakat bunu yaparak Red Bull'un elini kuvvetlendirmek istemeyen takımların doğru kararı vermesi gerekecek.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Erik Junius