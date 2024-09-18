Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1 Azerbaycan GP

Red Bull, ağırlık nedeniyle özel renk düzeni planlarını iptal etti

Red Bull, Singapur ve COTA için planlanan REBL CUSTOMS özel livery tasarımlarını iptal etti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull, 2024 sezonunun geri kalanında aracı mümkün olduğunca rekabetçi tutma amacıyla, Singapur ve COTA için planladığı REBL CUSTOMS özel livery tasarımlarını kullanmama kararı aldı.

REBL CUSTOMS tarafından tasarlanan ve RB20'ye uygulanması planlanan boyaların, aracın ağırlığını artırdığı tespit edildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu özel livery'ler, RB20'ye gereksiz ve beklenmedik bir ağırlık ekliyor. Bildiği üzere, ek ağırlık aracın performansını olumsuz etkiler. Takım, 2024 sezonunun geri kalanında aracın rekabetçi kalmasını öncelik olarak belirlemiştir," denildi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Mercedes, PETRONAS'ın 50. yılını özel bir tasarım ile kutluyor
Sonraki haber Mercedes: "Aracımıza uygun olan çok az pist kaldı"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da mücadele edemeyecek!

Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da mücadele edemeyecek!

World Superbike
Cremona
Toprak Razgatlıoğlu, İtalya'da mücadele edemeyecek!
Perez: "Singapur'da zafere ulaşmak istiyorum"

Perez: "Singapur'da zafere ulaşmak istiyorum"

Formula 1
Singapur GP
Perez: "Singapur'da zafere ulaşmak istiyorum"
Verstappen: "Şampiyonluk için zorlamaya devam edeceğiz"

Verstappen: "Şampiyonluk için zorlamaya devam edeceğiz"

Formula 1
Azerbaycan GP
Verstappen: "Şampiyonluk için zorlamaya devam edeceğiz"
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Lawson, Marko'dan aldığı çağrı üzerine “yürüyemediği” o anı paylaştı

Lawson, Marko'dan aldığı çağrı üzerine “yürüyemediği” o anı paylaştı

Formula 1
Singapur GP
Lawson, Marko'dan aldığı çağrı üzerine “yürüyemediği” o anı paylaştı
Verstappen'in yarış mühendisi Lambiase, Red Bull'daki yeni yapılanma kapsamında terfi ettirildi!

Verstappen'in yarış mühendisi Lambiase, Red Bull'daki yeni yapılanma kapsamında terfi ettirildi!

Formula 1
Verstappen'in yarış mühendisi Lambiase, Red Bull'daki yeni yapılanma kapsamında terfi ettirildi!
Horner: "Perez'in Bakü'deki kazasından sonra yedek parça sıkıntısı çekiyoruz"

Horner: "Perez'in Bakü'deki kazasından sonra yedek parça sıkıntısı çekiyoruz"

Formula 1
Azerbaycan GP
Horner: "Perez'in Bakü'deki kazasından sonra yedek parça sıkıntısı çekiyoruz"

Son Haberler

Lawson, Marko'dan aldığı çağrı üzerine “yürüyemediği” o anı paylaştı

Lawson, Marko'dan aldığı çağrı üzerine “yürüyemediği” o anı paylaştı

F1 Formula 1
Singapur GP
Lawson, Marko'dan aldığı çağrı üzerine “yürüyemediği” o anı paylaştı
Mercedes, Azerbaycan'da Hamilton'ın güç ünitesini neden değiştirdi?

Mercedes, Azerbaycan'da Hamilton'ın güç ünitesini neden değiştirdi?

F1 Formula 1
Azerbaycan GP
Mercedes, Azerbaycan'da Hamilton'ın güç ünitesini neden değiştirdi?
Colapinto, Sainz'a övgüler yağdırdı: "Ona ve babasına hayranım"

Colapinto, Sainz'a övgüler yağdırdı: "Ona ve babasına hayranım"

F1 Formula 1
Colapinto, Sainz'a övgüler yağdırdı: "Ona ve babasına hayranım"
Albon: "Yıl sonu için hedeflediğimiz noktaya şimdiden ulaştık"

Albon: "Yıl sonu için hedeflediğimiz noktaya şimdiden ulaştık"

F1 Formula 1
Singapur GP
Albon: "Yıl sonu için hedeflediğimiz noktaya şimdiden ulaştık"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye