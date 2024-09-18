Red Bull, ağırlık nedeniyle özel renk düzeni planlarını iptal etti
Red Bull, Singapur ve COTA için planlanan REBL CUSTOMS özel livery tasarımlarını iptal etti.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Red Bull, 2024 sezonunun geri kalanında aracı mümkün olduğunca rekabetçi tutma amacıyla, Singapur ve COTA için planladığı REBL CUSTOMS özel livery tasarımlarını kullanmama kararı aldı.
REBL CUSTOMS tarafından tasarlanan ve RB20'ye uygulanması planlanan boyaların, aracın ağırlığını artırdığı tespit edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu özel livery'ler, RB20'ye gereksiz ve beklenmedik bir ağırlık ekliyor. Bildiği üzere, ek ağırlık aracın performansını olumsuz etkiler. Takım, 2024 sezonunun geri kalanında aracın rekabetçi kalmasını öncelik olarak belirlemiştir," denildi.
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