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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, aerodinamik sorunlarla boğuşuyor!

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Red Bull, aerodinamik sorunlarla boğuşuyor!
Ekleyen:
, Editör
9 Tem 2020 12:21

Alman Auto Motor und Sport'un haberine göre Red Bull, aerodinamik problemlerle boğuşuyor.

Red Bull'un hızı, sezonun ilk yarışında o kadar da etkileyici değildi ve Max Verstappen, Spielberg'deki kısa pistte Valtteri Bottas'ın sıralama turlarındaki pole pozisyonu derecesinden 0.538 saniye yavaş kaldı.

Auto Motor und Sport'a göre Red Bull Racing, bu kadar büyük bir farka neden olan şeyi buldu ve sorunun çözülebileceğine inanıyor, ancak bunu yapmak için zamana ihtiyaçları olacak. Takım, bu hafta sonu yapılacak ikinci yarışta araçta bazı aerodinamik değişiklikler yapmayı planlıyor.

Verstappen ve Alexander Albon, 7. ve 9. virajlarda büyük vakit kaybı yaşıyordu. Bunlar Red Bull Ring'in en hızlısı virajlarıydı  ancak Milton Keynes'te inşa edilen araçlar, genellikle bu tarz virajlarda her zaman hızlı oluyordu. Takım tarafından yapılan bir analizde, yanal aşırı yüklerin, bazı aerodinamik parçaları çok fazla büktüğünü/esnettiğini gösterdi.

Sonuç olarak hava akışında kısmi bir bozulma meydana geliyor ve aracın dengesi kayboluyor. Bu yüzden de sürücüler sürekli spin attılar ya da aracı kontrol etmekte zorlandılar.

Red Bull'un motor sporları Danışmanı Helmut Marko, “Aracın davranışını daha öngörülebilir hale getirmek için yere basma gücünü arttırmak zorunda kaldık, bu nedenle de düzlüklerde vakit kaybettik. Ancak yarışta durum daha iyiydi çünkü dolu depoya sahip bir araçla, virajlardan 15-18 km/s daha yavaş geçtik. Yani bazı parçaları daha sert hale getirmeliyiz." dedi.

Sezonun ilk yarışında iki farklı ön kanat test edildi ve Styrian Grand Prix'sinde hangisinin kullanacağı belli değil.

Marko, “Albon, ön kanat yüzünden biraz vakit kaybetti, ancak en başından beri eğer sadece bir tane kanat varsa bunu Max'in alacağını biliyorduk. Alex'in aracında, tabanla kusurlu bir etkileşime sahip olan eski bir kanat vardı." dedi.

Marko, DAS sistemiyle ilgili de, "Ne yapacağımızı dikkatlice düşünmeliyiz. DAS'ın faydaları ortada. Mercedes bu sistemi temel olarak sıralama turlarında hızlı turlar atmadan önce ve yarışa başlamadan önce kullanıyor. Çünkü lastikleri daha iyi ısıtmanızı sağlar.

"Dezavantajı, aracın ağırlığının iki kg artması. Daha verimli bir şekilde ele almak gerekiyor. Ama bunu yapmak iki ay sürecek. Kısa bir sezon bizi bekliyor ve durum böyle iken 'Bu tür şeylere enerji harcamanın bir anlamı var mı?' sorusu ortaya çıkıyor. Ama şimdi zaten tüm hesaplamaları yapıyoruz. ” dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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