Red Bull: "Aero verimliliği, aracımızın en büyük avantajı"

Red Bull'un RB19'u, 2023'te sezonun ilk yedi yarışında yedi galibiyet elde etti.

Araç özellikle yüksek hızlı virajlarda çok iyi görünse de, yere basma kuvveti avantajına rağmen hem DRS'li hem de DRS'siz bölümlerde rakiplerine karşı düzlük hızında öne çıkıyor.

Aracın en önemli özelliği sorulduğunda teknik direktör Wache, şu yanıtı verdi: "Aerodinamik verimlilik diyebilirim."

"Farklı pistlerde büyük bir sürtünme olmadan yere basma kuvveti üretebiliyoruz, bence asıl gücümüz bu."

Rakip takımlar, Red Bull'un yarışta daha güçlü olmak için Cumartesi günü sıralama temposundan ödün verdiğini ve rakiplerine karşı sahip olduğu avantajın büyüklüğü sayesinde yine de pole pozisyonu elde ettiklerini söyledi.

Wache bu konuda, "Sıralama turlarında kesinlikle zorluyoruz."

"Yarışta, herkesin yaptığı gibi, stint uzunluğunu artırmak ve strateji konusunda daha fazla seçenek sunmak için lastikleri koruyoruz."

"Başarı aynı zamanda size değil diğerlerine de bağlı. Aradaki fark beklediğimizden daha büyük."

Wache'ye göre Red Bull'un rakipleri Aston Martin, Ferrari ve Mercedes kendilerine uygun pistlerde sıralama turlarında aradaki farkı giderek kapatırken, Red Bull RB19'un stintler boyunca lastikleri yönetme biçiminde önemli bir avantaja sahip olmaya devam ediyor.

"Sıralama turlarında saf performans açısından her seferinde daha yakın oluyorlar."

"Yarış temposu açısından biraz avantajımız var. Ama eminim onlar da daha fazla performans ortaya çıkarabilirler. Rakiplerimizin güncellemelerini görüyoruz, yani kesinlikle daha da yaklaşacaklar."

Wache'nin Aston Martin'deki meslektaşı Dan Fallows, Verstappen'in İspanya Grand Prix'sinde en yakın rakibi Lewis Hamilton'a 24 saniye fark atmasının ardından, takımların Milton Keynes ekibiyle aralarındaki farkı gerçekten kapatmaya başladığına ikna olmuş değil.

Fallows, "Aracın davranışları nedeniyle bunu söylemenin biraz zor olduğunu düşünüyorum."

"Açıkçası, Monako'da öne çok yakındık ancak İspanya'da biraz geriledik. Red Bull ile aramızda bir fark olduğunu açıkça görüyoruz; bu bütün sezon böyleydi."

"Ama bence bizim için asıl önemli olan Mercedes ve Ferrari ile aramızdaki fark."

"Bence şu anda ikincilik için bu tür bir savaş olduğunu görmek özellikle taraftarlar için harika." dedi.