Red Bull, Adrian Newey ile ilgili herhangi bir değişiklik planlamıyor!

F1'in efsanevi tasarımcısı, Red Bull'un son dönemdeki başarısının ayrılmaz bir parçası oldu ve teknik direktör Pierre Wache ile yakın işbirliği içinde yeni RB20 gelişimi için yoğun çaba gösterdi.

Newey, teknik direktörlük görevinin diğer projeleri de kapsayacak şekilde genişlemesinden ötürü, F1 görevi üzerinde tam zamanlı olarak çalışmasa da, Red Bull'un tüm potansiyelini ortaya çıkarabilmek adına hâlâ büyük çaba harcıyor.

Newey 2024'ün ilk iki yarışı olan Bahreyn ve Suudi Arabistan Grand Prix'lerinde görevinin başındaydı ancak Avustralya'daki bir sonraki yarışa katılmayacak olması, bazı sorumluluklarından geri adım atabileceği yönündeki söylentileri körükledi.

Hatta Red Bull'un onu sadece RB17 hiper araç projesine vermek istediğine dair söylentiler de mevcut.

Bunun nedeni olarak da bütçe sınırına ilişkin endişeler ve takım içerisindeki güç çatışması işaret ediliyor.

Ancak kaynaklar Newey'nin rol değişimine yönelik herhangi bir fikir olmadığını belirttiler.

Dolayısıyla Newey'nin rolü değişmedi ve önümüzdeki ay Japonya Grand Prix'sinde planlandığı gibi pist üstü görevine dönecek. Bu süreçte RB20 üzerindeki çalışmalarına da kaldığı yerden devam edecek.