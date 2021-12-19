Red Bull: "Abu Dhabi'deki tartışma Verstappen'in şampiyonluğunu lekelemeyecek"

F1 yarış direktörü Michael Masi'nin geçtiğimiz hafta sonu Yas Marina pistinde güvenlik aracını ele alma şekli, grand prix yarışlarına karşı bir tepki oluşmasına neden oldu ve bu durum, hem sporun hem de FIA'nın imajını zedeledi.

FIA, olayları araştırmak için bir komisyon kurarak yaşananlardan dersler çıkarılabileceği konusunda net olsa da Red Bull, bu tartışmalı durumların Verstappen'in başarısını gölgelemediğini düşünüyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, tartışmanın hızla unutulacağını ve gelecekte herkesin sadece Verstappen'in sezonda kadar iyi olduğuna odaklanacağını düşünüyor.

Horner, "Bu işteki insanların unutma eğilimi var."

"Çok uzun bir yarış sezonu olduğu için bu yılın başında olanları bile unuttuk."

"Max'in, şampiyonaya bir bütün olarak baktığınızda, kesinlikle hak etmiş bir dünya şampiyonu olduğunu düşünüyorum."

“Elbette, Pazar günü yaşananlar çok fazla yorum aldı. Ancak bunlar olur. Sporda böyle şeyler olur."

"Bence bu yıl çok fazla şanssızlıklar yaşadık. Güvenlik aracı konusunda şanslıydık ama doğru stratejik kararlar aldık. Yarışı harika bir strateji, harika bir ekip çalışması ve Max'in harika yarışıyla kazandık."

"Zamanla geçecek. Max çok ama çok hak etmiş bir dünya şampiyonu ve bununla inanılmaz derecede gurur duyuyoruz. Tarih kitapları onun 2021 dünya şampiyonu olduğunu her zaman gösterecek.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing, Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Photo by: Getty Images / Red Bull Content Pool

Verstappen, Ayrton Senna'nın, Alain Prost'u yoldan çıkararak 1990 şampiyonluğunu kazanması gibi tartışmalar da dahil olmak üzere F1 kitaplarından alınan derslerin, zamanın insanların algılarını değiştirdiğini gösterdiğini söylüyor.

Hollandalı, "30 yıl önce kazanılan şampiyonluklar bile bazen tartışmalı oldu."

"Ancak günümüzde, insanlar böyle görüntülere dönüp baktıklarında bundan keyif alıyorlar. Yani bu sadece sporun bir parçası.” dedi.

Verstappen, FIA'nın, gelecekte ne gibi dersler çıkarılabileceğini görmek için Abu Dhabi'deki olayları incelemesini doğru buldu.

Hakemlerin kararlarına katılmadığı zamanlar olsa da, işlerinin ne kadar zor olabileceğini de anladığını belirtti.

"Bazen yarışlarda alınan kararlara katılmadım ama bu oldukça normal değil mi?"

“İlişkilerinizde bile anlaşamadığınız zaman bu oluyor."

"Yıl boyunca belki öyle görünmedi ama hakemlerle çok iyi bir ilişkim vardı. Biz oradayken de bazen karar vermek zor oldu."

"2019'da [hakemler seminerinde] FIA ile iki gün geçirmeye davet edildim ve hakemlerle biraz zaman geçirdim."

"Bazen onlar için de karar vermek çok zor ve kurallara uymak zorundalar. Bence en azından bunun hakkında konuşabilmemiz iyi. Bir sürücü olarak kendime baktığımda, ki her yıl bakıyorum ve 'daha iyi ne yapabilirim?' diye düşünüyorum."

“Bence herkes her yıl böyle olmalı: sonraki yıla bakıp, 'daha iyi ne yapabiliriz?' diyebilmeli.”