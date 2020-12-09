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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Abu Dhabi testine Buemi ve Vips ile katılacak

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Red Bull, Abu Dhabi testine Buemi ve Vips ile katılacak
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Red Bull Racing, önümüzdeki hafta Abu Dabi'de yapılacak Formula 1 sezon sonu testi için Juri Vips ve Sebastien Buemi'yi seçti.

Red Bull'un uzun süredir test ve yedek pilotu olan Buemi ve 20 yaşındaki Vips, tek günlük testte RB16'nın direksiyonuna geçecekler.

Vips, eski bir F1 aracının direksiyonuna geçip 300 km'lik bir test tamamladı ve Red Bull'la olan ilişkisi giderek artıyor.

Abu Dabi testi, Estonyalı sürücünün mevcut aracın direksiyonunda yaptığı ilk resmi sürüş olacak.

Vips, Türkiye Grand Prix'sinde Red Bull'un yedek pilotu olmuştu çünkü Buemi'nin Toyota ile olan WEC görevlerine odaklanması gerekiyordu.

Vips normalde 2020 Super Formula sezonunun tamamına yarışacaktı, ancak COVID-19 salgını ve Japonya'nın seyahat kısıtlamaları nedeniyle burada yer alamadı. Daha sonra Sean Gelael'in yerine F2'de yarışmaya başladı.

Vips, "Aston Martin Red Bull Racing'in bana  Abu Dabi'deki Genç Sürücü Testi'nde RB16'yı sürme fırsatı vermesinden ötürü minnettarım."

"Öğrenmem gereken çok şey olacak ama hazırlanmak için elimden geleni yapacağım. Özellikle son birkaç yarışta yedek pilot olarak takımla çalışmak benim için faydalı oldu." dedi.

Toyota ile Le Mans'ı üç kez kazanan 2019-20 Formula E Şampiyonu Buemi ise son kez 2019'un Temmuz ayında Red Bull'la piste çıkmıştı.

32 yaşındaki, "Geçen yıl Silverstone'daki Pirelli testinden bu yana aracı sürmedim, bu yüzden Abu Dabi'deki test benim için çok önemli olacak."

"Simülatörde çok fazla vakit harcıyorum ve eğer gerçek aracı kullanma fırsatı bulursanız, korelasyon için çok daha iyidir."

"Böylece simülatörün gerçek araca kıyasla nasıl davrandığına dair geri bildirimler verebilirim. Ayrıca başka bir sürücünün araç hakkında takıma geri bildirim sağlamasına da olanak sağlar."

"Bu, benim için harika bir fırsat ve gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Sebastien Buemi, Test and Reserve Driver, Red Bull Racing

Sebastien Buemi, Test and Reserve Driver, Red Bull Racing

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

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Editör Filip Cleeren

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