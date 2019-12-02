Red Bull, Abu Dhabi test programını açıkladı

Formula 1'de sezon, bu gün yapılan Abu Dhabi Grand Prix'siyle birlikte noktalandı.

Ancak takımlar ve pilotlar pistte kalmaya devam edecekler çünkü salı günü lastik testleri başlıyor.

İki gün boyunca tüm ekipler gün boyunca sürüş yapacaklar.

Bugün açıklama yayınlayan Red Bull, testin ilk gününde Max Verstappen'in, ikinci gününde ise Alexander Albon'ın sürüş yapacağını duyurdu.

Öte yandan Haas da testin ilk gününde Romain Grosjean, ikinci gününde ise Pietro Fittipaldi'nin sürüş yapacağını açıkladı.

Böylece test programını sadece McLaren açıklamamış oldu.

Test programı: