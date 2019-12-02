Red Bull, Abu Dhabi test programını açıkladı
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Red Bull, salı günü Abu Dhabi'de başlayacak testte Red Bull RB15'in direksiyonuna geçecek isimleri açıkladı.
Formula 1'de sezon, bu gün yapılan Abu Dhabi Grand Prix'siyle birlikte noktalandı.
Ancak takımlar ve pilotlar pistte kalmaya devam edecekler çünkü salı günü lastik testleri başlıyor.
İki gün boyunca tüm ekipler gün boyunca sürüş yapacaklar.
Bugün açıklama yayınlayan Red Bull, testin ilk gününde Max Verstappen'in, ikinci gününde ise Alexander Albon'ın sürüş yapacağını duyurdu.
Öte yandan Haas da testin ilk gününde Romain Grosjean, ikinci gününde ise Pietro Fittipaldi'nin sürüş yapacağını açıkladı.
Böylece test programını sadece McLaren açıklamamış oldu.
Test programı:
|Takım
|1. Gün
|2. Gün
|Mercedes
|Valtteri Bottas
|George Russell
|Ferrari
|Sebastian Vettel
|Charles Leclerc
|Red Bull Racing
|Max Verstappen
|Alexander Albon
|McLaren
|Açıklanmadı
|Açıklanmadı
|Renault F1 Team
|Esteban Ocon
|Esteban Ocon
|Toro Rosso
|
Sabah: Sean Gelael
Öğleden sonra: Daniil Kvyat
|Pierre Gasly
|Racing Point
|Sergio Perez
|Lance Stroll
|Alfa Romeo
|Kimi Raikkonen
|Antonio Giovinazzi
|Haas F1 Team
|Romain Grosjean
|Pietro Fittipaldi
|Williams
|
Sabah: George Russell
Öğleden sonra: Roy Nissany
|Sabah: Roy Nissany
Öğleden sonra: Nicholas Latifi
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Pilotlar
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|Takımlar
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|Editör
|Erwin Jaeggi
Red Bull, Abu Dhabi test programını açıkladı
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Yarış merkezi
28 Kas - 1 Ara
|Seans
|Tarih
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|İçerik
|FP1
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Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
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04:00
13:00
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|FP2
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Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
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08:00
17:00
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|FP3
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Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
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05:00
14:00
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|Q1
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Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
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08:00
17:00
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|Yarış
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Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
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08:10
17:10
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