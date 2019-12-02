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Formula 1 / Son dakika

Red Bull, Abu Dhabi test programını açıkladı

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Red Bull, Abu Dhabi test programını açıkladı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Ara 2019 05:18

Red Bull, salı günü Abu Dhabi'de başlayacak testte Red Bull RB15'in direksiyonuna geçecek isimleri açıkladı.

Formula 1'de sezon, bu gün yapılan Abu Dhabi Grand Prix'siyle birlikte noktalandı.

Ancak takımlar ve pilotlar pistte kalmaya devam edecekler çünkü salı günü lastik testleri başlıyor.

İki gün boyunca tüm ekipler gün boyunca sürüş yapacaklar.

Bugün açıklama yayınlayan Red Bull, testin ilk gününde Max Verstappen'in, ikinci gününde ise Alexander Albon'ın sürüş yapacağını duyurdu.

Öte yandan Haas da testin ilk gününde Romain Grosjean, ikinci gününde ise Pietro Fittipaldi'nin sürüş yapacağını açıkladı.

Böylece test programını sadece McLaren açıklamamış oldu.

Test programı:

Takım 1. Gün 2. Gün
Germany Mercedes Finland Valtteri Bottas United Kingdom George Russell
Italy Ferrari Germany Sebastian Vettel Monaco Charles Leclerc
Austria Red Bull Racing  Max Verstappen tailandia Alexander Albon
United Kingdom McLaren Açıklanmadı Açıklanmadı
France Renault F1 Team France Esteban Ocon France Esteban Ocon
Italy Toro Rosso

Sabah: Indonesia Sean Gelael

Öğleden sonra: Russian Federation Daniil Kvyat

 France Pierre Gasly
Canada Racing Point Mexico Sergio Perez Canada Lance Stroll
Italy Alfa Romeo Finland Kimi Raikkonen Italy Antonio Giovinazzi
United States Haas F1 Team France Romain Grosjean Brazil Pietro Fittipaldi
United Kingdom Williams

Sabah: United Kingdom George Russell

Öğleden sonra: Israel Roy Nissany

 Sabah: Israel Roy Nissany

Öğleden sonra: Canada Nicholas Latifi
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Editör Erwin Jaeggi

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Cmt 30 Kas
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