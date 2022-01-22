Red Bull PokerStars ile anlaştı

2021 yılında Max Verstappen ile şampiyonluğa ulaşan Red Bull, 2022 sezonu öncesinde yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Avusturyalı ekip, PokerStars ile anlaştığını açıkladı.

Red Bull, anlaşmanın çok yıllık olduğunu doğrularken, anlaşma kapsamında marka logoları Red Bull'un 2022 aracı RB18'in üzerinde yer alacak.

Ayrıca bu logolar takım kıyafetlerinde ve yarış tulumlarında da yer alacak.

Red Bull takım patronu Christian Horner, anlaşmadan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Horner, "Geçen yıl düzenlenen ve izlenme rekorları kıran Formula 1 sezonunun ardından, 2022'ye PokerStars'ı yeni partner olarak ilan ederek başlamaktan mutluluk duyuyorum." "Formula 1'in yeni bölgelerde patlama yaptığı bir dönemde, PokerStars gibi bir partnere sahip olmaktan mutluluk duyuyoruz ve PokerStars ile çalışmaya başlayacağımız yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi. Takımların yeni sezonda sahip olacakları yeni partnerleri ve sponsorları önümüzdeki süreçte açıklaması bekleniyor. Flutter Entertainment'ın sahibi olduğu PokerStars, aynı zamanda F1'in resmi Avrupa bahis ortağı. Bu, Pokerstars'ın Avrupalı ​​izleyiciler tarafından görülebildiği anlamına gelirken, Asya pazarı için de 188Bet aynı haklara sahip.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images