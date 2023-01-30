Red Bull, 3 Şubat'ta sadece renk düzenini tanıtacak
Red Bull, New York'taki lansman etkinliğinde sadece renk düzenini tanıtacağını doğruladı.
Red Bull Racing, 3 Şubat Cuma günü New York'ta RB19 için bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıklamıştı.
Fakat Pazartesi günü takım, bunun sadece bir renk düzeni tanıtımı olduğunu ve 2023 RB19 aracının kendisini gösterilmeyeceğini açıkladı.
Son yıllarda Formula 1'de birçok lansman döneminde renk düzenini tanıtıyor ve gerçek araçlar ilk kez testlerde görülüyor.
Örneğin önümüzdeki günlerde Haas, Williams ve AlphaTauri de sadece renk düzeni tanıtımı yapacak.
Ancak bir istisna var: Aston Martin. Teknik Direktör Yardımcısı Eric Blandin, 13 Şubat'ta Silverstone'da yapılacak lansmanda sadece yeni renk düzenini değil, yeni aracı da tanıtacaklarını açıkladı.
2023 F1 lansman tarihleri:
|
F1 takımı
|
Lansman tarihleri
|
Haas
|
31 Ocak (renk düzeni lansmanı)
|
Red Bull
|
3 Şubat (renk düzeni lansmanı)
|
Williams
|
6 Şubat (renk düzeni lansmanı)
|
Alfa Romeo
|
7 Şubat
|
AlphaTauri
|
11 Şubat (renk düzeni lansmanı)
|
Aston Martin
|
13 Şubat
|
McLaren
|
13 Şubat
|
Ferrari
|
14 Şubat
|
Mercedes
|
15 Şubat
|
Alpine
|
16 Şubat
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