Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Haas, Hulkenberg'in deneyimiyle yükselmeyi umuyor Sonraki / Vasseur: "Ferrari'nin hedefi kazanmak, Leclerc veya Sainz'la kazanmak değil"
Formula 1 Haberler

Red Bull, 3 Şubat'ta sadece renk düzenini tanıtacak

Red Bull, New York'taki lansman etkinliğinde sadece renk düzenini tanıtacağını doğruladı.

Ekleyen:
, Editör
Red Bull, 3 Şubat'ta sadece renk düzenini tanıtacak
Haberi dinle

Red Bull Racing, 3 Şubat Cuma günü New York'ta RB19 için bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıklamıştı.

Fakat Pazartesi günü takım, bunun sadece bir renk düzeni tanıtımı olduğunu ve 2023 RB19 aracının kendisini gösterilmeyeceğini açıkladı.

Son yıllarda Formula 1'de birçok lansman döneminde renk düzenini tanıtıyor ve gerçek araçlar ilk kez testlerde görülüyor.

Örneğin önümüzdeki günlerde Haas, Williams ve AlphaTauri de sadece renk düzeni tanıtımı yapacak.

Ancak bir istisna var: Aston Martin. Teknik Direktör Yardımcısı Eric Blandin, 13 Şubat'ta Silverstone'da yapılacak lansmanda sadece yeni renk düzenini değil, yeni aracı da tanıtacaklarını açıkladı.

2023 F1 lansman tarihleri:

F1 takımı

Lansman tarihleri

Haas

31 Ocak (renk düzeni lansmanı)

Red Bull

3 Şubat (renk düzeni lansmanı)

Williams

6 Şubat (renk düzeni lansmanı)

Alfa Romeo

7 Şubat

AlphaTauri

11 Şubat (renk düzeni lansmanı)

Aston Martin

13 Şubat

McLaren

13 Şubat

Ferrari

14 Şubat

Mercedes

15 Şubat

Alpine

16 Şubat
paylaşım
yorumlar
Haas, Hulkenberg'in deneyimiyle yükselmeyi umuyor
Önceki haber

Haas, Hulkenberg'in deneyimiyle yükselmeyi umuyor
Sonraki haber

Vasseur: "Ferrari'nin hedefi kazanmak, Leclerc veya Sainz'la kazanmak değil"

Vasseur: "Ferrari'nin hedefi kazanmak, Leclerc veya Sainz'la kazanmak değil"
Daha fazlası
Ezel Tan
Horner: "Bütçe aşım cezası, Red Bull'u önemli oranda etkiliyor"
Formula 1

Horner: "Bütçe aşım cezası, Red Bull'u önemli oranda etkiliyor"

Wolff: "Hamilton yarışmaya devam etmek istediği sürece Mercedes'te kalacak"
Formula 1

Wolff: "Hamilton yarışmaya devam etmek istediği sürece Mercedes'te kalacak"

Vandoorne: "Aston Martin'in kazanan bir takım olmasına yardım etmek istiyorum"
Formula 1

Vandoorne: "Aston Martin'in kazanan bir takım olmasına yardım etmek istiyorum"

Son Haberler

Galeri: Haas'ın F1'de yarıştığı tüm renk düzenleri
Formula 1 Formula 1

Galeri: Haas'ın F1'de yarıştığı tüm renk düzenleri

Haas, 2023 Formula 1 aracının renk düzenini, bugün yapacağı lansmanla tanıtacak. Gelin 2016'dan bu yana Haas hangi renk düzenleriyle yarışmış bir bakalım.

Audi, Sauber'deki hissesini %75'e kadar çıkaracak
Formula 1 Formula 1

Audi, Sauber'deki hissesini %75'e kadar çıkaracak

Alman basınına göre Audi, Sauber Group'taki hissesini daha da artırmayı hedefliyor.

F1, yeni Pirelli lastiğinden ötürü 798 kg'lık ağırlığı koruyacak
Formula 1 Formula 1

F1, yeni Pirelli lastiğinden ötürü 798 kg'lık ağırlığı koruyacak

Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre yeni Pirelli lastiklerinin olması gerekenden birkaç kilogram daha ağır olmasından ötürü Pirelli, araç ağırlığını 796 kg'ye indirme planından vazgeçti.

Stroll: "Alonso, benim için bir motivasyon olacak"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Alonso, benim için bir motivasyon olacak"

Aston Martin Formula 1 pilotu Lance Stroll, Fernando Alonso'nun ısrarcı yapısının bu yıl hem kendisine hem de takıma motivasyon sağlayacağını söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.