Red Bull, 3 Şubat'ta sadece renk düzenini tanıtacak

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Red Bull Racing, 3 Şubat Cuma günü New York'ta RB19 için bir lansman etkinliği düzenleyeceğini açıklamıştı.

Fakat Pazartesi günü takım, bunun sadece bir renk düzeni tanıtımı olduğunu ve 2023 RB19 aracının kendisini gösterilmeyeceğini açıkladı.

Son yıllarda Formula 1'de birçok lansman döneminde renk düzenini tanıtıyor ve gerçek araçlar ilk kez testlerde görülüyor.

Örneğin önümüzdeki günlerde Haas, Williams ve AlphaTauri de sadece renk düzeni tanıtımı yapacak.

Ancak bir istisna var: Aston Martin. Teknik Direktör Yardımcısı Eric Blandin, 13 Şubat'ta Silverstone'da yapılacak lansmanda sadece yeni renk düzenini değil, yeni aracı da tanıtacaklarını açıkladı.

2023 F1 lansman tarihleri:

F1 takımı Lansman tarihleri Haas 31 Ocak (renk düzeni lansmanı) Red Bull 3 Şubat (renk düzeni lansmanı) Williams 6 Şubat (renk düzeni lansmanı) Alfa Romeo 7 Şubat AlphaTauri 11 Şubat (renk düzeni lansmanı) Aston Martin 13 Şubat McLaren 13 Şubat Ferrari 14 Şubat Mercedes 15 Şubat Alpine 16 Şubat