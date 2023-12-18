Red Bull, 3 sene içerisinde yeni bir rüzgar tüneli inşa edecek

Birkaç ay önce Red Bull'un rüzgâr tüneli inşası için yaptığı başvuruyu geri çektiği ortaya çıkmıştı.

Daha sonra bunun başka bir yer seçme ihtiyacından kaynaklandığı ve bunun için de yeni onaylar gerektiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Sonuç olarak yeni rüzgar tünelinin inşası 2024'te başlayacak ve 2026 yılının ortalarında sona erecek.

Yeni ve daha gelişmiş bu rüzgar tünelinin 2027 şasisi için kullanılması planlanıyor.

Şu anda Red Bull, Bedford kasabasında bulunan eski rüzgar tünelini kullanıyor.

Bu rüzgar tüneli, 2004 yılında diğer tüm varlıklarla beraber Jaguar'dan satın alındı. O zamandan bu yana bu rüzgar tüneli yenilenmiş olsa da, aslında İkinci Dünya Savaşı sırasında askeri uçakların gelişimi için inşa edilen bir tünelden daha fazlası değil.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Speedcafe ile yaptığı röportajda şöyle dedi: "Ekim ayında rüzgar tünelini kullanmak için bize ayrılan süre biraz arttı çünkü geçen yıl aldığımız cezayı çektik."

"Şimdi yüzde 7 daha fazla kullanabiliyoruz ama bu diğer takımlardan en az yüzde 8 daha az. Yine de kurallar artık böyle."

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Orlando Bloom at the podium ceremony

Yani Formula 1 takımlarına aerodinamik araştırmalar için verilen süre, bir önceki sezon elde edilen şampiyona sonucuna göre ayarlanıyor.

Horner sözlerini şöyle sürdürdü: "Elimizdeki rüzgâr tüneli -ki Soğuk Savaş'tan kalma bir kalıntı olarak değerlendirilebilir- özellikle soğuk havalarda pek de etkili değil."

"Birleşik Krallık'ta böyle günler çok fazla olduğu için çok seçici davranmak zorundayız. Ancak ekibimiz araştırma çalışmalarında harika bir iş çıkarıyor.

"Her halükarda, rüzgar tünelleri gelecekte de kullanılmaya devam edeceğinden, zamana ayak uydurmalı ve 2024 yılında inşası başlayacak olan yeni bir tüneli için yatırım yapmalıyız."

"Muhtemelen ilk kez 2027 şasisi için kullanılacak."

"Böyle bir tesisi sezon ortasında faaliyete geçirmek istemiyoruz. Bu yüzden ilk kez 2027 aracı için kullanılacak."

Red Bull kendi motor departmanını da kurduğu için tüm bunlar büyük harcamalar gerektiriyor.

Horner, Dietrich Mateschitz'in vefatından sonra bile takımın Red Bull'dan koşulsuz destek almaya devam ettiğini doğruladı: "Tayland tarafı da dahil olmak üzere hissedarların ve Mateschitz ailesinin desteği sayesinde, 2023 yılında takımın tarihinde hiç olmadığı kadar çok bina satın aldık."

"İngiltere Teknoloji Kampüsü projesi inanılmaz derecede iyi destekleniyor. Yeni rüzgar tünelinin inşası önceki 19 yılın tamamında aklımızdaydı."

"Ayrıca motor departmanında şimdiye kadar yaklaşık 500 kişiyi istihdam ettik ve kurum içi üretim kabiliyetlerine sahip son teknoloji bir tesis kurduk."

"Bu, şirket hissedarlarının ekibimize olan bağlılığını gösteriyor ve şirketin geleceğini güvence altına alıyor."