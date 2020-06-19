Renault'dan etkilenen Marko: "26 Temmuz'da Silverstone'da çekim günü düzenleyeceğiz"

Red Bull, 5 Temmuz'daki ilk yarıştan önce herhangi bir test yapmamayı seçen takımlardan bir tanesi oldu.

Bugün OE24'e açıklamalarda Helmut Marko Red Bull'un 25 Temmuz'da Silverstone'da iki reklam çekimi hakkından ikincisini kullanacağını belirtti.

Red Bull Racing danışmanı, "Renault, Red Bull Rİng'de iki yıl önceki araçla çalıştı, ancak araçta yeni motorları vardı. Dayanıklılıklarından çok etkilendim, ancak Renault'nun test için Red Bull Ring'i kiralaması gerekip gerekmediğiyle daha çok ilgileniyorum."

"Bize gelirsek, mevcut Red Bull aracıyla 25 Temmuz'da Silverstone'da 100 kilometrelik bir test yapabiliriz." dedi.

Mercedes ve Ferrari de 2020 araçlarını ilk yarış öncesinde piste çıkarmamayı seçtiler.

Bu, Red Bull'un ilk üç yarışın ardından test yapacağı anlamına geliyor. Bu testte Red Bull, en fazla 100 kilometre sürüş yapabilecek ve araçta özel Pirelli lastikleri olacak.

Bu tarz testlerde araçta yeni parça test edilmesine izin verilmiyor.

Red Bull, Avusturya öncesinde önceki yıllara ait araçlarla da herhangi bir sürüş yapmayı planlamıyor.