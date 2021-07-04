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Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Red Bull, 2026'dan itibaren F1 motorlarıyla "yeni bir sayfa açmak" istiyor

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Red Bull, yeni jenerasyon güç ünitelerinin konuşulduğu cumartesi günkü büyük toplantıya "yeni bir sayfa açma" yaklaşımıyla katılmış.

Red Bull, 2026'dan itibaren F1 motorlarıyla "yeni bir sayfa açmak" istiyor

Formula 1, mevcut V6 hibrit güç ünitelerindeki gelişimin dondurulmasının ardından, şubat ayında 2025 sezonu için yeni güç üniteleri regülasyonları geleceğini açıklamıştı. 

Dün öğle saatlerinde Avusturya padoğunda, F1'in güç ünitelerinin geleceği hakkında bir toplantı düzenlendi 

Bu toplantıya Ferrari, Mercedes, Renault, Red Bull, Audi ve Porsche katıldı. 

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Bu toplantıya katılan CEOlar ve başkanlar: John Elkann (Ferrari), Luca de Meo (Alpine/Renault), Dietrich Mateschitz (Red Bull), Ola Kallenius (Mercedes) VW Grubu’nun temsilcileri Audi başkanı ve R&D Grubu başkanı Markıs Duesmann ve Porsche CEO’su Oliver Blume oldu.

Bu toplantının ana odak noktalarından biri F1'in geleceği için çok önemli olan sürdürülebilir yakıtlardı. Toplantıda ayrıca, gelecekteki güç ünitelerinde elektrik motoruyla içten yanmalı motorların oranlamaları hakkında da fikir alışverişinde bulunuldu.

Red Bull F1 takım patronu Christian Horner, F1'in yeni güç ünitesi regülasyonlarında "spor için çok iyi bir şey yapabileceğini" belirtirken; mevcut motorların çok karmaşık ve pahalı olmasından dolayı bu motorların 2025'e taşınmaması gerektiğini ekledi.

"2025'te tanıtılacak olan motor, 10 sene bizimle kalacak. Bu yüzden daha heyecan verici, farklı, maliyet kriterlerimize uyan ve yakın yarışları teşvik eden bir motor tasarlayabilmek için sabırlı olmayı tercih ederdim."

"Elbette ses ve emisyon konularını da atlamamız gerek. Bence odaklanılması gereken kriterler bunlar."

"Mevcut, oldukça pahalı motorlarımızı devam ettirerek, onları daha ucuz yapmaya çalışmamız oldukça üzücü olurdu. Business classta uçup, ekonomi sınıfı bileti ödeyemezsiniz."

"Umuyorum ki daha çevre dostu, sürdürülebilir, biyo yakıt kullanan, yeni bir sayfa açabileceğimiz bir motor üretme şansı buluruz. Özellikle de 2026 sezonu için."

Audi ve Porsche'nin de bugünkü toplantıya katılacak olması, VW grubunun daha sürdürülebilir ve maddi olarak daha uygun bir güç ünitesiyle birlikte, F1'e girme projesi başlatabileceğine dair söylentilerin ortaya çıkmasına neden oldu.

Horner, Red Bull'un spora yeni katılan ekiplerle aynı yaklaşıma sahip olacağını belirtti ve ekledi: "Spora yeni gelen bir üreticinin de motorlarda yeni bir sayfa açmak isteyeceğini düşünüyorum."

"Bu motorlara yatırım yapmış motor tedarikçilerinin bazı şeyleri yeni motorlara taşımak istemesini anlayabiliyorum ancak bu motorlar çok pahalı ve şu ana kadar maliyeti nasıl azaltacağımız konusunda bir uzlaşmaya varamadık."

"Bu sebeple bir bütçe sınırı uygulamak kadar kolay bir şey olmayacağını düşünüyorum çünkü özellikle de Formula 1'de bir otomobil üreticisine ait bir takımsanız veya motor üreticisiyseniz, motor tarafında neler olduğunu takip etmek çok daha zor oluyor."

"Spor için doğru olacak bir motor üretmemiz gerek. Elbette bu sadece motorla alakalı değil, bu motorun bu tip verimlilik seviyelerine ulaşması için az hava sürtünmesi üreten bir şasiye entegre edilmesi gerekecek." 

"Bu yüzden 2026 için temiz bir sayfa açmamı gerek, benim için gidilmesi gereken doğru yol bu."

Ancak Horner, bu konudaki son sözün F1'in kural koyucusu olan FIA'ya ve reklam haklarına sahip olan markalarda olması gerektiğini düşündüğünü de ekledi. 

"Bunu, spor için en iyisi olacağını hissettikleri kuralları getirmeleri için  sporun kural koyucularına ve reklam hakları sahiplerine bırakmalıyız."

"Onlar uzmanlar getirmeli, bağımsız uzmanları getirerek, bu konu hakkında çalışılması ardından da kurallar açıklanmalı."

"Takımlar bu kuralları beğenirse, 2026'daki Concorde Antlaşması'yla F1'e girerler; beğenmezlerse girmezler."

Crown Prince and Prime Minister of Bahrain, HRH Salman bin Hamad Al-Khalifa, with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Crown Prince and Prime Minister of Bahrain, HRH Salman bin Hamad Al-Khalifa, with Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

 

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