Red Bull, 2026 ve sonrası için Porsche/Audi işbirliğine açık

Honda, 2021 sonunda Formula 1'den resmi olarak çekilecek ve motor projesini resmen Red Bull devralacak.

Buna karşılık Japon üretici, pürüzsüz bir geçiş sağlamak amacıyla, gelecek yıl teknik anlamda Avusturyalı ekibe destek vermeyi sürdürecek. Motorun bakımı da dahil olmak üzere pek çok konuda iki şirket birlikte çalışacak.

Fakat 2023 yılıyla birlikte artık motorun her türlü çalışmasından sadece Red Bull Powertrains sorumlu olacak ve Honda ile herhangi bir bağ kalmayacak.

Red Bull, kendisini bu dönem için hazırlıyor ve bu kapsamda, motor departmanını yönetecek olan Red Bull Powertrains'e yeni isimler katılıyor.

Motorların gelişimi, 2025 sonuna kadar dondurulduğu için, Red Bull'un performans endişesi olmayacak. Bu sayede sadece fabrika takımına ve AlphaTauri'ye motor sağlamaya odaklanacaklar.

Red Bull'un tıpkı Mercedes, Ferrari ve Alpine gibi kendi motoruna sahip olması, güç ünitesinin şasiye entegrasyonuna da yardımcı olacak.

Helmut Marko, Auto Motor und Sport'a şöyle konuştu: "Kendimizi artık yeni bir üretici olarak görüyoruz."

"2026'ya kadar kullandığımız motorlar, bizim tarafımızdan geliştirilmemiş olacak. IP hakkına sahip olacağız fakat bunun karmaşık bir konu olduğunu söyleyebilirim."

"Motoru kullanma iznimiz var fakat onları daha fazla geliştirme özgürlüğümüz yok."

Audi ve Porsche'nin 2026'da spora girebileceği ve bunu Red Bull'la yapacakları konuşuluyor.

Porsche veya Audi ile işbirliği ihtimali hakkındaki soruya Marko, "Her şeyi bağımsız şekilde yapabilecek konumdayız. Gücümüzü ve kalitemizi daha da artıracak bir ortaklık ortaya çıkarsa, buna açık olacağız." cevabını verdi.

Marko, mevcut Honda anlaşmasının 2026 sonrası için kendileri için bir engel teşkil etmediğini de ekledi.

Marko, Honda'nın gelecek yıl kendilerine destek vermesiyle ilgili şöyle dedi: "Honda, isim değiştirerek bizimle kalmıyor. Aksine Honda ile, ödeme karşılığında hizmet alma konusunda anlaşma yaptık. Durum bu. 2022'de tüm motorları Honda'dan alacağız. Yani montaj ve bakımı onlar yapacak."

"Motor fabrikamız Nisan, Mayıs yani gelecek yılın bahar aylarında hazır olacak"