Red Bull: "2026 Porsche F1 anlaşması hâlâ yapılmadı"

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Horner, Red Bull'un güç ünitesi projesini finanse etmek için Porsche'ye ihtiyaç duymadığını, bu anlaşma gerçekleşmezse Red Bull kolaylıkla yeni motorunu Red Bull adıyla kullanacağını ya da adını koymak isteyen başka bir üretici ile anlaşabileceğini söyledi.

Horner ayrıca Red Bull Racing'in 2026'dan itibaren Honda güç ünitesi kullanmaya devam edebileceği iddialarını da yalanladı.

Perşembe günü Audi, 2026 F1 sezonundan itibaren güç ünitesi tedarikçisi olacağını duyurmuştu ancak planlarına dair detay vermekten kaçındı. Buna rağmen Audi'nin Sauber ile anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor. Buna rağmen aynı basın toplantısında, VW Grubu bünyesinde yer alan Porsche'ye dair herhangi bir şey söylenmedi.

Red Bull ise Porsche anlaşması açıklansın ya da açıklanmasın Milton Keynes'te kurmuş olduğu Powertrains bölümünde 2026 güç ünitesi çalışmalarını sürdürüyor.

Basına yansıyan ilk plana göre Porsche Red Bull Racing'in ve Güç Ünitesi bölümünün hissedarı olacak. Bu anlaşma kapsamında Porsche'nin adı pazarlama alanında kullanılacak ve Red Bull Powertrains tesislerine az sayıda Porsche mühendisi gelecek.

Her ne kadar tarafların anlaştığı söylense de son gelen açıklamalar anlaşmanın netleşmediği yönünde.

Kaynaklar, gelecekteki hissedarlıklar ve oy hakları gibi kilit konularda hâlâ bir tartışmanın olduğunu belirtiyor. Diğer taraftan Porsche'nin halka arzı da bu konuda görüşmeleri karıştıran etmenlerden birisi olmuş.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

Daha da ilginç olanı, Red Bull tarafında yer alan bazı isimler Honda ile uzun vadeli anlaşmadan yanaymış.

Honda, resmi olarak geçen sene sonundan F1'den ayrılsa da RBR ve AlphaTauri'ye mevcut güç ünitesi döneminin sonuna yani 2025 sonuna kadar güç ünitesi tedarik etmeye devam edecek.

Bununla birlikte Honda yönetimi, 2026'da başlayacak yeni güç üniteleri döneminde yeniden tam olarak dönmeyi planladığını işaret etti.

Red Bull, Porsche'ye adanmış olursa bu durumda Honda yeni bir partner takım bulmak durumunda olacak. McLaren'e dönüş imkansız dururken böyle bir durumda Honda, Williams ile anlaşabilir.

Teoride Red Bull ve AlphaTauri farklı güç ünitesi üreticileri ile çalışabilir ancak bu durumda Red Bull ve AlphaTauri'nin izin verilen parçaları ve teknolojileri paylaşım felsefesi zarar görür.

Diğer taraftan Red Bull'un Porsche için düşündüğü teknolojiyi geliştirip üstüne Porsche logosunu basma yönündeki işbirliği Honda ile pek mümkün olmaz çünkü Honda her zaman motorunu Japonya'da geliştirerek bu sayede mühendislerinin gelişimine ve eğitimine de katkı sağlamak istiyor.

Öte yandan Honda, mühendislerini yeni yol otomobili teknolojilerine odaklamak için görünüşte spordan çekildi. Bu açıdan İngiltere'deki Red Bull operasyonuyla ortaklaşa F1 AR&GE'sini sürdürmenin orijinal kararla uyumlu olduğu söylenebilir.

Porsche'ye gelirsek, Red Bull projesini destekleme kararı almaması halinde kendi güç ünitesini üretme gibi bir B planı bulunmuyor. Porsche McLaren ya da Williams gibi başka bir takımla güçlerini birleştirmek isterse, bu durumda en iyi seçeneği kardeş şirket Audi'nin güç ünitesini alıp üzerine kendi logosunu basmak olur.

Horner, Porsche olsa da olmasa da Red Bull'un 2026'da kendi güç ünitesini üretmeye tam olarak odaklandığını, şu ana kadar 300 kişi ile anlaşıldığını ve bu sayının 450'ye çıkmasının planlandığını, yeni güç ünitesinin adının ne olacağının önemli olmadığını söyledi.

Horner, "Açıkçası Red Bull Powertrains ile ilerliyoruz. Yaz tatilinden önce ilk motoru ateşlediler. 2026 daha uzak bir noktada."

"Daha çok zamanımız var ve tabii ki, stratejik açıdan takım ve şirket için doğru olan neyse onu yapmamız lazım. Ve açıkçası bu konuda hissedarlar arasında. Ve açıkçası Porsche ile devam eden yapıcı görüşmeler var." dedi.

Honda ile devam etme ihtimalleri sorulduğunda Horner, "2026 için hiçbir şey kesinleşmiş değil. Red Bull Powertrains kurulmuş durumda, orası için 300'den fazla kişi ile anlaşıldı. Bizim yolumuz bu şekilde." dedi.

The new Audi Sport F1 concept car Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner, Red Bull'un güç ünitesi projesinin halihazırda yürütülüyor olması nedeniyle güç ünitesinin adının ne olacağını netleştirme konusunda acelelerinin olmadığını, Audi'nin ise şimdiden duyuru yapmak zorunda kaldığını söyledi.

Horner, "Evet, zaman konusunda bir baskı yok. 2026'ya daha 3 seneden fazla zaman var. Bu yüzden acele etmek istemiyoruz. Bu yüzden yapıcı görüşmeler devam ediyor." dedi.

Teoride üreticilerin 2026'da güç ünitesi üreticisi olacağını FIA'ya bildirmeleri ve 15 Ekim'e kadar bunun için belirlenen ücreti ödemeleri gerekiyor. Ancak bu sayede o üreticilere gelecekteki kural değişikliği gibi durumlarda oy hakkı verilecek. Ancak son günlerde bu tarihin mevcut üreticiler ve FIA arasında tartışıldığı düşünülüyor.

15 Ekim tarihi hakkında Horner, "Bir tarih var. Ancak bu, ayın 15'inden sonra bir anlaşma yapılmasına engel değil. Yani Red Bull Powertrains, 2026'da iki takım tedarik edecek." dedi.

Horner ayrıca, Red Bull içerisinde 2026'da takip edilmesi gereken yol konusunda fikir ayrılıkları olduğu iddialarını da yalanladı.

Horner, "Böyle bir şey yok çünkü bu konu temelde bir şeyi değiştirmez. Şirketin kuruluş yapısına göre, 2026 için motor üretecek Red Bull Powertrains'e sahibiz."

"Ve bunun tüm amacı, Ferrari dışında hepsini tek bir çatı altında toplayarak motor ve şasi arasında entegre bir çözüme sahip olan tek takım olmak. Yani mutlak bir şekilde açık planımız bu." dedi.

Red Bull Powertrains projesinin başka bir üreticinin ismini kullanıp kullanmayacağı ya da Honda ile iş birliği yapıp yapmayacağı sorulduğunda Horner, "Şu an için biz büyük ölçüde kendi projemize odaklanmış durumdayız. Ve açıkçası bu konu hakkında çok fazla spekülasyon var."

"Spora gelmek ya da sporda kalmak isteyen üreticiler olması harika ancak Red Bull Powertrains olarak taahhütte bulunduk, tesise sahibiz, dynolara sahibiz, yeterliliğe sahibiz, F1'deki en iyi yeteneklerden bazılarını işe aldık. Ve gelecek için çok sağlıklı bir konumda olduğumuza inanıyoruz." dedi.