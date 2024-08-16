Red Bull: "2026 motoru işe yarayacak"

2026 yılında Formula 1'de şasi ve motorlarla ilgili düzenlemeler değişeceği için özellikle gelecek yıl takımları çok yoğun bir yıl bekleyecek.

Red Bull için daha da zor bir dönem olacak çünkü takım, tarihinde ilk kez kendi güç ünitesiyle yarışmaya başlayacak.

Ford, güç ünitesinin elektrik tarafına destek verse de, güç ünitesi Red Bull Powertrains çatısı altında tasarlanıyor ve üretiliyor.

Baş mühendis Paul Monaghan, bu konuda şöyle diyor: “2026'da güç ünitesi tedarikçisini değiştireceğiz ve artık kendi motorumuzu üreteceğiz."

"Sezona iyi şekilde başlamak için, daha iyi olmasa bile en azından Honda'da olandan daha kötü olmayan bir güç ünitesi yapmamız gerekiyor."

"Bunun için zamanımız var, en iyi şekilde kullanabileceğimiz bir fırsat var."

"Bu yolda hem başarılı hem de başarısız günler olacağı açık fakat bu motoru çalıştıracağız."

"Güç ünitesi mühendislerimiz geleceğe güvenle bakıyor. Eğer doğru yaparsak, ihtiyacımız olan sonucu alacağız.”