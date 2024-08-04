Red Bull, 2026 için yeni motor ve şasi tesisini hazırlıyor!

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımın motor ve şasi departmanlarını aynı yerleşkede birleştirerek 2026'ya hazırlandıklarını açıkladı.



Horner, Red Bull'un Ferrari ile birlikte Formula 1'de motor ve şasi departmanlarını aynı yerleşkede bulunduran tek takım olduğunu belirtti.

2026 sezonunda Formula 1'de hem motor hem de şasi yönetmeliklerinde büyük değişiklikler olacak.



Motor tarafında MGU-H kaldırılacak, elektrik gücünün etkisi ise %50'ye yükseltilecek.



Red Bull ve Ford, tamamen sürdürülebilir yakıtlarla çalışan bir V6 motor geliştirmeyi planlıyor.



Milton Keynes merkezli takım, Honda’nın ayrılmasıyla birlikte motor üretimini kendi bünyesinde gerçekleştirerek takımın kaderini tamamen kendi ellerine almayı hedefliyor.



Horner, bu stratejinin uzun vadede büyük fayda sağlayacağını belirtti.

"Kaderimizi tamamen kendi ellerimize alıyoruz. Ferrari dışında, Formula 1'de motor ve şasi departmanlarını aynı yerleşkede bulunduran tek takımız. Mercedes’in bile iki farklı tesisi var."



"Bu imkansız bir görev gibi görünebilir ancak uzun vadede bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz.”