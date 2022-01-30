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Formula 1 Haberler

"Red Bull, 2026 için Porsche ile anlaştı"

Ekleyen:
, Şef Editör

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre Red Bull, 2026 Formula 1 sezonu için Porsche ile anlaştı.

"Red Bull, 2026 için Porsche ile anlaştı"
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La Gazzetta dello Sport'un özel haberine göre Porsche, 2026'dan itibaren Red Bull Racing'in motor partneri olacak gibi görünüyor.

Haber, öncekilerin aksine daha net ifadeler içeriyor ve tarafların net şekilde anlaştığı belirtiliyor.

İddiaya göre Red Bull, 2025 sezonunun sonunda Honda ile ortaklığını sona erdirdiğinde, Porsche spora girecek ve Avusturyalı ekiple ortaklık kuracak.

Mercedes, Ferrari ve Renault gibi üreticiler, yeni gelen üreticiler için maliyetleri azaltacak ve sporu daha çekici hale getirecek daha basit bir motor tasarımı üzerinde anlaştılar.

Bu da Volkswagen Grubu'na kapıyı açıyor. Porsche muhtemelen Red Bull'un şu anda Milton Keynes'te kurmakta olduğu altyapıdan faydalanacak.

Red Bull'un kullandığı motorları, 2025 sonuna kadar Honda üretecek ve motorun hakları Japon üreticide kalacak. Bu da Red Bull Powertrains'in 2025 sonrasında "yeni bir üretici" olacağı anlamına geliyor.

Bunun getirdiği avantajlar arasında, yeni gelen üreticilere sağlanan "daha büyük bütçe sınırı" da var.

Ayrıca habere göre Volkswagen, Audi'in spora girmesi için de çaba gösteriyor ve McLaren gibi tarihi bir takımla birliktelik kurarak spora adım atabilirler.

Fakat Audi'nin McLaren'ın hem otomotiv hem de motor sporları bölümünü almaya ilgi gösterdiği göz önüne alındığında, görüşmeler daha karmaşık olabilir.

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