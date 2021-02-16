Red Bull, 2025'ten itibaren kendi F1 motorunu üretebilir

Milton Keynes merkezli ekip, pazartesi günü yaptığı açıklamada Honda F1 motor projesini devralmak ve bu güç ünitelerini gelecek yıldan itibaren kendi başına kullanmak için Japon üretici ile anlaştığını açıkladı.

Red Bull, güç ünitesiyle ilgili çalışmaları yürütmesi için Red Bull Powertrains şirketini kurdu ve bu şirketin genel merkezinin, Milton Keynes'teki ana Red Bull üssünde yer alacağını açıkladı. Red Bull, bu şirketi kurarken çok fazla yatırım yapıyor ve bunun kısa vadeli bir proje olarak görmüyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Red Bull'un yapması gereken en mantıklı hamlenin, 2025'te yeni kurallar geldiği vakit kendi motorunu inşa edebilmek adına temel oluşturmak olacağını söylüyor.

Horner, "Bu, uzun vadeli bir proje olmalı, çünkü bunun için hazırlanacak tesislere yapılan yatırımın son derece önemli olduğunu düşünüyorum."

"Honda ile kısa vadeli bir planımız var, ancak yeni motor düzenlemelerinin getirdiği zorluklarla hemen baş edebilecek bir konumda olmamız gerekiyor."

"Burada, yatırım yapılacak bir tesisle beraber yeni nesil motorları tasarlayabileceğimiz ve çalıştırabileceğimiz bir tesise sahip olacağız." dedi.

Red Bull, 2022'den itibaren kendi ismini taşıyan güç üniteleriyle yarışmaya devam edecek. Ancak uzun vadede Formula 1'e yeni üreticiler girerse durum değişebilir.

Red Bull'un kendi üretim merkezine sahip olması ve kendi motorunu hazırlamaya başlaması, F1 altyapısı olmayan bir otomobil üreticisi için ikna edici olabilir.

Horner, Red Bull'un 2025'ten itibaren kendi motorunu üretmesi durumunda bir üretici ile anlaşmasına gerek olmayacağını, ancak bu fikre açık olduklarını söyledi.

"Heyecan verici bir partner ortaya çıkarsa, ki bu bir üretici ya da başka tür bir ortak olabilir, mesela bir batarya üreticisi ya da benzeri bir şey olabilir, o zaman buna ciddi şekilde bakmak mantıklı olacaktır. Bu, gerçekten motorlarda tam olarak ne olduğuna bağlı."

F1 şefleri ve motor üreticileri, 2025'ten itibaren yeni motor düzenlemelerine geçmeyi hedefliyorlar. Bu konudaki görüşmeler çoktan başladı.

Horner, gelecekteki güç ünitelerinin şu anda kullanılandan tamamen farklı olmayacağını, bu yüzden Red Bull'un uzun vadeli bir projeye sahip olabileceği konusundaki umudunun tam olduğunu belirtti.

"Tabii ki, bu yeni düzenlemelerin ne olduğunu anlamamız gerekecek. Elbette herkes için ne kadar erken olursa o kadar iyi olur, ancak FIA ile yapılan son tartışmalardan biri, içten yanmalı bir motor olmasının muhtemel olduğunu ortaya koyuyor."

"Muhtemelen yüzde 100 sürdürülebilir yakıtlara sahip olacağız. Muhtemelen enerji geri kazanım sistemi üzerinde biraz daha büyük bir vurgu olacak. Yani motorun tam olarak nasıl olacağı, bulunduğumuz yerden dramatik bir şekilde değiştirilemez. Aksine sadece evrimleştirilebilir."

"Bu nedenle, mevcut motor için hazırladığımız tesis, elbette gelecekteki motorlar için de uygun olacak."