Red Bull: "2025 sürücü kadrosu konusunu aceleye getirmeyeceğiz"

Milton Keynes merkezli takım, Sergio Perez'in sözleşmesinin bu sezon sonunda bitmesiyle 2025 için boş bir koltuğa sahip.

Perez bu yıl performansını geliştirdiğini gösterdi ve şu anda şampiyonada ikinci sırada yer alıyor.

Ancak Red Bull yine de Perez'in bu formunu uzun süre devam ettirip ettiremeyeceğini görmek istiyor; geçen sezona da benzer şekilde iyi başlayan Perez, yıl ortasında yaşadığı düşüşle geleceği hakkında soru işaretleri yaratmıştı.

Takımın Perez'le devam etmek istememesi halinde kullanabileceği pek çok seçenek var.Bu seçeneklerden biri RB'den Yuki Tsunoda olabilir. Japon sürücü sezona güçlü bir başlangıç yaptı ve Suzuka'da puan elde etmeyi başardı.

Motorsport.com, Red bull’un daha deneyimli diğer adayları da değerlendirdiği bilgisini edindi.

Alex Albon da Red Bull'un listesinde yer alıyor, ancak Ferrari'den Carlos Sainz daha ciddi bir aday. İspanyol sürücünün formu, Red Bull'un farklı bir şey yapmayı düşünmesi halinde onu zahmetsiz bir seçim haline getiriyor.

Pole adamı Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Ancak kaynaklar, Aston Martin'in Fernando Alonso ile devam etmek yerine Carlos Sainz'ın 2025'te Lance Stroll ile birlikte Silverstone ekibine katılmasını ve 2026'dan itibaren yeni F1 kuralları dönemine liderlik etmesini istediklerini açıkladı.

F1'in en yeni üreticisi Audi de 2026'da yarışmak istediği sürücüler için arayışlarını sürdürüyor ve Sainz bir süredir en belirgin hedeflerinden biri.

Audi'nin sürücülerini gelecek yıl gibi erken bir tarihte kararlaştırma çabası, bu konuda seçenekleri olanların çok fazla bekleyemeyeceği anlamına geliyor. Bu da Red Bull'u zor bir konuma sokabilir.

Ancak Red Bull, diğer takımların ne istediğinden etkilenmemekte ısrar ediyor ve 2025 için en güçlü sürücü eşleşmesine sahip olduğundan emin olmak için ihtiyaç duyduğu zamanı kullanacağını söylüyor.

Konuyla ilgili olarak Motorsport.com'a özel açıklamalarda bulunan Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko şunları söyledi: "Sürücü piyasası nisan ayında patladı ve normalde kimse henüz nisan ayındayken bu konuda konuşmaya başlamaz."

"Bu çok saçma ve biz buna dahil olmayacağız. Bekleyip görecek ve sonra en iyi seçimi yapacağız."

"Neler olup bittiğini bilmiyorum. Audi'nin baskı yaptığını duydum ama yeni gelen bir şirketin sürücü pazarında baskı yapması biraz garip."

Red Bull yaza kadar beklemekten memnun olsa da, Perez işlerin çok daha erken hareketleneceğini düşünüyor.

Sky'a verdiği demeçte Perez, "Bu konuda oldukça rahatım."

"Bu benim F1'deki 14. sezonum ve bundan sonra ne olursa olsun, şu ana kadar bu sporda yaptıklarımdan çok memnunum. Bunun bir zaman meselesi olacağına inanıyorum."

"Açıkçası sürücü piyasası hareketleniyor ve önümüzdeki birkaç hafta içinde kesinlikle çok fazla hareket olacak. Dolayısıyla, bir ay içinde gelecek yıl ne yapacağımı öğrenebilirim."

Red Bull takım patronu Christian Horner, başarılı olması dahilinde koltuğun Perez'in elinden gitmeyeceğini açıkça söyledi.

Horner, "Sadece yaptığı şeyi yapmaya devam etmesi gerekiyor."

"Sürücü piyasası için oldukça acele ediliyor, daha dördüncü yarıştayız ve diğerlerinin aksine bizim acelemiz yok."

"Beklediğiniz gibi araçlarımıza önemli miktarda ilgi var ancak Checo'nun önceliği var. Ayrıca gelecek yıl hakkında düşünmeye başlamadan önce birkaç yarışa daha ihtiyacımız var." dedi.