Marko: "2025 için Honda ile görüşüyoruz"
Red Bull danışmanı Helmut Marko, 2025 sonrası için Honda ile görüşmelerde bulunduklarını doğruladı.
Honda, geçen yılın sonunda Red Bull Racing'in resmi motor tedarikçisi olmayı bıraktı ve spordan resmi olarak ayrıldı.
Üç yıllık ortaklıklarının son yılında, Max Verstappen şampiyon olurken, sonrasında Red Bull kendi güç ünitesi departmanını kurdu.
Motor temel olarak geçen yılın güncellenmiş Honda motoru ve Japon üretici, sezon boyunca Red Bull'a destek olmayı sürdürüyor. Bu seçim Red Bull'a zarar vermedi çünkü bu yıl hem Verstappen hem de Red Bull şampiyonluğa gidiyorlar.
ORF'ye konuşan Helmut Marko, kendi motor fabrikasını kurma kararlarının doğru olduğunu söyledi ve şunları ekledi: "Honda spordan çekileceğini açıkladığında fazla seçeneğimiz yoktu."
"Ferrari ile konuştuk fakat şu anda Ferrari motoruna sahip olsaydık, bu motor fabrika aracındaki kadar iyi çalışmazdı."
"Rekor sürede fabrika kurduk. 2026'nın ilk motoru test tezgahında çalışıyor. Bazıları daha önce Mercedes'te çalışmış olan 300 personeli işe aldık."
Marko, Honda ile 2025 sonrası için özellikle güç ünitesinin elektrik kısmı için görüştüklerini söyledi.
"Elektrik kısmı için henüz tüm bilgiye sahip değiliz. Fakat bu konuda daha güçlü olmak için zaten bazı bağlantılarımız var."
"Tek başımızayız ve her şeyi diğerlerinde bağlı olmadan yapabiliyoruz. Fakat Red Bull'un maliyetlerini düşürmek adına, olası işbirliğine de açığız."
"Şu anda Honda ile görüşmeler var, onlar da tekrar işbirliğiyle ilgileniyorlar. Ancak Red Bull'un DNA'sından ödün verilmemesi gerekiyor."
"Bu, sahip olduğumuz esneklik ve son derece hızlı tepki verebilmemizle ilgili."
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