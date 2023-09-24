Red Bull, 2024 sonrası için pilot seçeneklerini araştırmaya başladı!

Sergio Perez, bu yıla iyi başlayıp ilk dört yarışta iki galibiyet almasına rağmen, sonrasında aynı performansı devam ettiremedi.

Son yarışlarda beklentilerin çok altında kalan ve Max Verstappen'i zorlayamayan Perez'in koltuğu 2024 sonrası için sallantıda.

İddialar koltuk için pek çok aday olduğu yönünde ve Japonya'da konuşan Christian Horner da tüm seçeneklere bakacaklarını doğruladı.

Sözlerine AlphaTauri ile iyi bir performans sergileyen Liam Lawson hakkında konuşarak başlayan Horner, "Bence dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Singapur'daki sürüşünün ardından bize düşünmeye itti."

"Tam zamanlı bir koltuk almak için mümkün olan her şeyi yapıyor, ancak ne yazık ki iki koltuk var." dedi.

Lawson ve Ricciardo'nun 2025 Red Bull koltuğu için ptoansiyel bir aday olup olmadığı sorusuna Horner şöyle yanıt verdi: "Kim bilir? Red Bull Racing'de mümkün olan en iyi iki pilotu istiyoruz."

"Max ile uzun vadeli bir kontratımız var. Checo'nun sözleşmesi 2024'ün sonunda bitiyor. Bu yüzden tüm seçenekleri araştırmak ve görmek istiyoruz."

"Checo şu anda herkesin istediği bir koltukta oturuyor ve kontratını uzatmak isteyeceğine eminim. Sonrasında Daniel'in nasıl olduğunu göreceğiz; Yuki'nin nasıl olduğunu göreceğiz ve arka planda Liam'ın test ve yedek rolünde neler yapabileceğine bakacağız."

Verstappen'in kontratı ise 2028 sezonunun ardından sona erecek.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, in the team principals Press Conference Fotoğraf: FIA Pool