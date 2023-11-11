"Red Bull, 2024 için şasi konseptini kökten değiştirecek"
Gazzetta dello Sport'un öğrendiğine göre Milton Keynes, hız avantajını korumak amacıyla yeni teknik çözümlere yönelmek ve rakiplerini şaşırtmak istiyor.
Red Bull RB19'un modern Formula 1'in en hızlı araçlarından birisi olduğunu söylemek mümkün. Sıralama turlarında rakiplerinin baskısı altına girse de, yarışta genellikle yenilmez oluyor.
Max Verstappen ve Sergio Perez, Singapur'daki tek yarış dışında son yarışların hepsini kazandı. RB19'un başarısının bir başka kanıtı da diğer tüm takımların Adrian Newey'in sidepod konseptini kullanıyor olması.
Artık F1 takımları mevcut şasi üzerinde çalışmayı çoktan bıraktı ve tüm kaynaklarını kuralların neredeyse hiç değişmeyeceği önümüzdeki yıla yönlendirdi. Gazzetta dello Sport'a göre bu noktada yarışmacıları tatsız bir sürpriz bekliyor: Habere göre Red Bull, RB20'de araç konseptini tamamen değiştirecek.
İtalyan gazetesine göre yeni RB20, aerodinamik verimlilik açısından ciddi bir adım atılmasını sağlayacak tamamen farklı bir alt taban geometrisine ve Venturi kanallarına sahip olacak.
RB19'la ilgili fikirlerin yeni konseptle "uç seviyeye" taşınması planlanıyor, ki bu da tüm rakipleri mağlup etmek için yeterli olabilir.
Verstappen ve Perez zaman zaman aracın ani denge kaybından ve sert rüzgar koşullarındaki davranışlarından şikayet ediyordu.
Kısa süre önce klasik otomobiller için düzenlenen Daytona 24 Saat yarışına katılan Red Bull'un teknik patronu Adrian Newey, bir basın toplantısında RB20'nin bu tür sorunları olmaması gerektiğini açıkça ifade etti.
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