Red Bull, 2024 için Hamilton ile ilgilenmiyor!
Red Bull takım patronu Christian Horner, Lewis Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılması halinde kendisine herhangi bir teklifte bulunmayacaklarını söyledi.
Lewis Hamilton geçen yıl şampiyonluk savaşı veremedi ve 2023 yılında da bu imkanı yakalayabilecek gibi görünmüyor.
İngiliz pilot hâlâ formda olduğu için, Mercedes'in geride kalması bir nevi performansını maskeliyor. Bundan ötürü başka bir takıma geçebileceği dedikoduları var.
Toto Wolff, eğer iyi bir araç veremezlerse Hamilton'ın ayrılabileceğini kabul etmişti. Şu anda en iyi takım Red Bull olduğu için de adı ilginç şekilde Avusturyalı ekiple anıldı.
Ancak Red Bull takım patronu Christian Horner, bu iddialara kısa süre içerisinde kapıyı kapattı.
Red Bull'un Hamilton ile sözleşme imzalama ihtimalini değerlendiren Horner, "Bence Lewis'in Formula 1'de elde ettiği başarılar eşsiz ancak sahip olduğumuz sürücülerden çok memnunuz."
"Sadece bu sezon için değil, gelecek sezon için de çok uyumlu bir çiftler."
"Bu yüzden Lewis'i koyabileceğimiz herhangi bir yer göremiyorum."
"Zaten eminim ki onlar da sorunlarını çözecektir. Bu nedenle Lewis’i mücadelenin dışında görmüyoruz." dedi.
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