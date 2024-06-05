Red Bull, 2024 için gelecek planlarından vazgeçmiyor

Red Bull, halihazırda 2024 ve 2025 araçlarının yanı sıra, 2026'da yürürlüğe girecek olan yeni yönetmeliklere uygun bir araç hazırlamak için çalışma yürüyor.

Ferrari ve McLaren'ın performansını arttığı bu dönemde Red Bull, RB20'ye önemli güncellemeler getirmesi gerektiğinin farkında.

Son üç yarışta üç takımın her biri bir grand prix zaferi elde ederken, Red Bull'un Imola'daki galibiyeti hiç de kolay şartlarda gelmedi.

Yine de Red Bull, kısa vadeli hedefler için gelecek projelerinden ödün vermemeye niyetli.

Adrian Newey'nin 2006'da katıldığı Red Bull'dan ayrılmasıyla takımın teknik tarafından sorumlu tek isim olmaya hazırlanan Pierre Wache, F1TV'ye verdiği demeçte, Newey'nin ayrılışının takım üzerindeki etkilerini değerlendirirken, “Teknik ekibin büyük ölçüde araca ve performansa odaklandığını düşünüyorum."

"Gelişim çalışmaları kapsamında üzerinde çalışmamzız gereken üç araç var çünkü 2026'da yeni kurallar geliyor."

"Bir kişi olarak insanlar Newey'i seviyor ve o ayrılıyor... Fakat biz kendi işimize odaklanmış durumdayız." dedi.

Red Bull, 2024 ve 2025 araçları üzerinde çalışmaya devam ederken, dikkatler yavaş yavaş güç ünitesi ve aerodinamik kurallarının yeniden yazılacağı 2026'ya kayıyor.

Wache, 2026'daki kapsamlı yönetmelik değişikliğinin en zorlu yönleri sorulduğunda, "Önümüze bakıyoruz, çünkü ne kadar çok düşünürseniz, bazı sorunları o kadar çok öngörebilirsiniz."

"Aero tarafta çalışmaya gelecek yılın başınca başlayacağız. Haliyle kendimizi o döneme hazırlıyoruz."

"Motor da bizim için büyük bir zorluk ve umut verici görünüyor."

"Elbette bunun üzerinde çalışıyoruz fakat buradaki asıl zorluk, elimizdeki kaynakların tüm bu projeler arasında nasıl dengeleneceği." cevabını verdi.