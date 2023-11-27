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Red Bull, 2024 F1 sezonu için 7.4 milyon dolarlık rekor bir katılım ücreti ödeyecek!

Rekor üstüne rekor kırdığı 2024 Formula 1 sezonunun ardından Red Bull, 7.4 milyon dolarlık bir katılım ücretiyle karşı karşıya.

Kemal Şengül
Editör Kemal Şengül
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Milton Keynes merkezli takım bu sezon F1 tarihinin en baskın performanslarından birini sergileyerek 22 yarışın 21'ini kazandı ve her iki şampiyonayı da sezon bitmeden çok daha erken bir noktada şampiyon olarak bitirdi.

Takımın topladığı 860 puan, 2016'daki çifte şampiyonluğu sırasında 765 puan toplayan Mercedes'in elinde tuttuğu bir önceki puan rekorun kırıldığı anlamına geliyor.

Yine de bu tür bir başarının yarattığı olumsuz etkiler de var. Red Bull, puan rekoru kırdığı yılın ardından 2024'te F1'de bir takımın ödediği en yüksek katılım ücretiyle karşı karşıya.

2013 yılından bu yana FIA, her takım için giriş ücretini bir önceki sezonda alınan puan sayısına dayandırıyor. Bu başlangıçta 500 bin dolarlık bir taban ücretine ek olarak puan başına 5 bin dolarla başladı. O yıl şampiyon olan takımdan da puan başına 5 bin yerine 6 bin dolar alınıyordu.

Bu ücret enflasyon nedeniyle sürekli arttı ve 2024 yılı için taban ücret 657 bin 837 dolara çıktı. Son şampiyon puan başına 7 bin 893 dolar öderken, diğer tüm takımlar aldıkları puan başına 6 bin 575 dolar ödüyor.

Hal böyle olunca Red Bull, topladığı 860 puandan ötürü 10 Aralık'a kadar FIA'ya 7 milyon 445 bin 817 dolarlık bir katılım ücreti ödemek zorunda kalacak.

İkinci sıradaki Mercedes'in 409 puan bulunuyor ve bundan ötürü FIA'ya 3 milyon 347 bin 12 dolar ödeyecekler.

Ferrari ise 406 puanla üçüncü olduğu yılın ardından 3 milyon 327 bin 287 dolar ödeyecek.

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Red Bull takım patronu Christian Horner, takımının ödediği rekor ücretin göz kamaştırıcı olduğunu kabul etti,

Motorsport.com'a verdiği demeçte Horner, "Yani, bu lüks bir sorun çünkü bu fatura için puan kazanmamız gerekiyordu! Neyse ki bu ücret, bütçe sınırına dahil değil. Fakat evet, FIA'ya yazılacak büyük bir çek var." dedi.

Sergio Perez bu yıl daha fazla performans sergileseydi bu ücret daha da artabilirdi.

Listenin en altında ise bu yıl sadece 12 puan toplayan Haas yer alıyor. Amerikalı ekip, 2024 F1 sezonunda yer alabilmek için toplamda 736 bin 737 dolar ödeyecek.

2024 F1 katılım ücretleri: 

Takım

Puan

Taban ücret

Puan başına ücret

Toplam ücret

Red Bull 

860 

657 bin 837 dolar 

7 bin 893 dolar 

7 milyon 445 bin 817 dolar

Mercedes 

409 

657 bin 837 dolar 

6 bin 575  dolar

3 milyon 347 bin 12 dolar

Ferrari 

406 

657 bin 837 dolar 

6 bin 575  dolar

3 milyon 327 bin 287 dolar

McLaren 

302 

657 bin 837 dolar 

6 bin 575  dolar

2 milyon 643 bin 487 dolar

Aston Martin 

280 

657 bin 837 dolar 

6 bin 575  dolar

2 milyon 498 bin 837 dolar

Alpine 

120 

657 bin 837 dolar 

6 bin 575  dolar

1 milyon 446 bin 837 dolar

Williams 

28 

657 bin 837 dolar 

6 bin 575  dolar

841 bin 937 dolar

AlphaTauri 

25 

657 bin 837 dolar 

6 bin 575  dolar

822 bin 212 dolar

Alfa Romeo 

16 

657 bin 837 dolar 

6 bin 575  dolar

763 bin 037 dolar

Haas 

12 

657 bin 837 dolar 

6 bin 575  dolar

736 bin 737 dolar

 

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