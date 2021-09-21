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Red Bull, 2023'te Gasly'nin dönüşüne "açık kapı" bırakıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull patronu Christian Horner, 2022 yılı sonrası için Pierre Gasly'nin de ana takıma katılma şansı olduğunu söyledi.

Red Bull, 2023'te Gasly'nin dönüşüne "açık kapı" bırakıyor

Pierre Gasly'nin son yıllarda ortaya koyduğu performans, 2022'de Red Bull'a katılmasını sağlamaya yetmedi ancak gelecek için ana takımın kapıları kendisi için yeniden açılabilir.

Gasly, 2019 sezonunda 12 yarışta Max Verstappen'in takım arkadaşıydı ve kötü performans göstermesinin ardından Toro Rosso'ya gönderildi. Burada ise işleri tersine çevirmeyi başardı. 25 yaşındaki pilot, geçen yıl Monza'da ilk F1 galibiyetini aldı ve bunu 2021'e taşıyıp, şimdiye kadarki 14 yarışın 10'undan puanla ayrıldı.

Bu performanslar Red Bull'un gelecek sezon Gasly'i takım getirebileceği yönündeki spekülasyonları ortaya çıkardı ancak Sergio Perez'in takımdan kalmasına karar verildi.

Böylelikle Gasly, 2022'de AlphaTauri'de bir kez daha Yuki Tsunoda'nın takım arkadaşı olacak. Fakat takım patronu Christian Horner, Gasly'nin gelecekte takıma dönme ihtimali olduğunu belirtti.

Horner, Formula1.com'a verdiği demeçte, "Hiçbir şeyi asla reddetmiyorum. Oldukça iyi bir seviyede sürüyor. Hâlâ çok genç ve harika bir iş çıkarıyor."

"2023 için Red Bull adına birden fazla seçeneğimiz var. Bizim pozisyonumuzdayken de tam olarak istediğiniz şey budur."

"Pierre, son birkaç sezonda AlphaTauri ile harika bir iş çıkardı ve [takımın] beklentileri yükselmeye devam ediyor. Bu yüzden lider pilotu orada tutmaları iyi bir şey."

"AlphaTauri'ye kiralanan bir Red Bull Racing pilotu olmaya devam ediyor." dedi.

Red Bull, 2023 için Alex  Albon seçeneğine de sahip fakat Horner, Red Bull'un genç takımında başka sürücülerin de olduğunu söyledi.

Horner, "Son derece yetenekli bir genç grubumuz var. F2'de Liam Lawson ve Juri Vips var, F3'te şampiyona lideri Dennis Hauger ve heyecan verici genç yetenek Amerikalı Jak Crawford var."

"Yani son derece güçlü ve derin bir genç sürücü programımız var." dedi.

Podium: Liam Lawson, AF Corse

Podium: Liam Lawson, AF Corse

Fotoğraf: Gruppe C GmbH

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