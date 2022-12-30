Red Bull, 2023'te araçların birbirine benzeyeceğine inanmıyor

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Takımların yeni aerodinamik kurallarla alakalı bir yıllık deneyime sahip olması nedeniyle, 2023 gridindeki araçların birbirine benzeyeceği düşüncesi var.

Red Bull, Mercedes ve Ferrari, yeni döneme farklı konseptlerle girdiler ve özellikle Red Bull'un konsepti, rakipleri tarafından kopyalanmaya başladı.

Mercedes'in "zeropod" tasarımı dikkatleri çekmeye devam ederken, analizler sonrası çoğu taımın bu üç konseptten birine geçebileceği düşünülüyor.

Yakın zamanda Williams'tan ayrılan teknik direktör François-Xavier 'FX' Demaison, Red Bull RB18'e atıfta bulunarak "Mavi aracın hızını görüyor musunuz?"

"Bu yöne giden pek çok takım görüldü, bu yüzden aynı yöne giden daha fazla takım olmazsa şaşıracağım."

"Bundan kaçınamazsınız. Bu motor sporlarının doğası; Her zaman en hızlı aracı kopyalarsınız.

"Formula 1 budur." dedi.

Fakat Red Bull Racing'den Paul Monaghan henüz böyle düşüncelere kapılmak için erken olduğu görüşünde.

Takımın Baş Mühendisi, "Araçların aynı şekilde görüneceğini sanmıyorum çünkü henüz noktada olduğumuzu düşünmüyorum."

"Yönetmelikler aracın şeklini, eskisine kıyasla daha net hale getiriyor ancak bazı farklılıklar hâlâ var, özellikle Mercedes, Ferrari ve Red Bull araçlarına bakarsanız, bazı önemli farklılıklar olduğunu görürsünüz."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18, battles with George Russell, Mercedes W13 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Gelecek yıl için planlanan bazı yönetmelik değişiklikleri de var. İlk yarışta hepimiz aynı çözüme mi sahip olacağız? Sanmıyorum; Sporumuz bu şekilde işlemiyor."

"Dolayısıyla, bence bazı farklılıklar olacak. Mesela 2010, 2011 ya da 2012 ve benzeri yıllarda gördüklerimiz kadar büyük olmasa da, olacak."

Göz önünde bulundurulması gereken bir başka faktör de bütçe sınırı olacak.

Aston Martin Performans Direktörü Tom McCullough, "Bütçe sınırı bu yıl gelişimin büyük bir parçası oldu."

"Kendi takımımızda -ve eminim diğer takımların çoğunda- sezon boyunca aracı, geçmişe kıyasla olması gerektiği kadar geliştiremediğimizi ya da değiştiremediğimizi gördük."

"Kendi aracımızın rüzgar tüneli modeline baktığımda, kesinlikle şu an sahip olduğumuzdan oldukça farklı olduğunu görüyorum."

"Geçmiş yıllarda piste erkenden daha fazla parça getirirdiniz, benzer durum herkes için geçerli."

"Yönetmelik değişikliği de var. Haliyle bütçe sınırının insanların piste getiremedikleri, insanların görmediği fikirler üzerinde çalıştıkları anlamına geleceğini ve bu nedenle gelecek yılın başında araçlarda birkaç farklılık olacağını düşünüyorum." dedi.