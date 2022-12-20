Red Bull, 2023'e sakladığı "hafif şasisiyle" 0.3sn mi kazanacak? 

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2022 F1 sezonundaki şampiyonluk mücadelesi erken noktalandığından, Red Bull bir silahını asla sahaya sürmedi: hafif şasisi.

Red Bull'un hafif şasisi ve bu şasiyi piste getirmemesi, padokta çokça konuşuldu ve biz de sitemizde bu konuda haberler yaptık. Bu konu ilginç olsa da Red Bull'un güçlü form grafiği ve şampiyonadaki üstünlüğü nedeniyle biraz gölgede kaldı.

Bu şasinin hikayesinden bahsedecek olursak, her şey 2022'nin baharında başlıyor. Sezonun o noktasında, Ferrari hâlâ şampiyonada ciddi bir tehditti ve Adrian Newey, maksimum 4 kilogram kadar daha hafif olacak bir şasi üzerinde çalışmaya başladı çünkü RB18, minimum limit olan 798 kilogramdan *sezon başında- 20 kilo kadar daha ağırdı.

Hafif şasi projesinde 3 adet şasi üretilmesi planlanıyordu (Max Verstappen ve Sergio Perez için birer adet, ilaveten bir de yedek şasi).

Şasinin FIA onayı alabilmesi için çarpışma testlerinden geçmesi gerekiyordu ve testler, yaz arasından önce, temmuz ayının sonunda tamamlandı. Cranfield Kaza Merkezi'ndeki çarpışma testlerinden geçilmesiyle birlikte, FIA, şasiye damgasını vurdu ve şasi homologe edildi.

Ancak Ferrari, bu şasi projesinin başladığı baharın sonunda ve yaz aylarında strateji hataları, dayanıklılık sorunları ve pilot hatalarıyla birlikte iki şampiyonada da geri düştü ve Red Bull'un öncelikli projesi olan hafif şasi, artık eskisi kadar önemli değildi.

Red Bull da bu şasinin maliyetlerinin 2022'ye dahil olmaması için bu şasiyi hiç piste çıkarmadı. Normalde Singapur GP'ye getirilmesi planlanan şasi, 2023'e saklanmış oldu.

Red Bull Racing RB18 nose and front wing detail Fotoğraf: Uncredited

RB18, 2022'de hiçbir zaman minimum ağırlık limitine inememişti. 2023'te piste çıkacak yeni şasiyle ve ilave hafifleme çalışmaları ile birlikte RB19'un, 798kg olan minimum ağırlık limitine ulaşacağı düşünülüyor.

Hafifleme çalışmaları sayesinde ise yarış temposunda daha da gelişilecek ve AMuS'a göre 0.3 saniye kazanılacak.

Hafifleme çalışmaları dışında RB19'da büyük değişiklikler görmeyeceğimiz tahmin edilmekte. Tıpkı Ferrari gibi, Red Bull da 2023 aracında büyük değişimler yapmayacak ve yapmasına da gerek yok.

Sonuçta Red Bull; her pistte iyi performans gösterebilen, alışma aralığı geniş, lastiklere iyi davranan ve aerodinamik verimliliği mükemmel olan bir araca sahip.

Her şey planlandığı gibi giderse, 2023 F1 sezonu öncesinde favorinin son şampiyon Red Bull olduğunu söylemek mümkün.