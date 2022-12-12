Red Bull, 2023 F1 Katılım ücreti olarak 6.2 milyon dolar ödeyecek
İlk hesaplamalar, eğer ücretlerde oynama yapılmazsa Red Bull'un gelecek yıl F1'de yarışabilmek için 6.2 milyon dolar ödeyeceğini gösteriyor.
Formula 1 takımları her yıl, bir sonraki sezon Formula 1'de mücadele edebilmek için FIA'ya belirli bir katılım ücreti ödemek zorunda kalıyor.
Katılım ücreti maliyetleri, bütçe kısıtlamasına dahil edilmiyor ve iki bölümden oluşuyor: bir temel ücret ve bir de sezonda kazanılan her puan için ödenen ek ücret.
Yönetmeliklere göre 2023 yılında, gridde yer alabilmek için ödenecek temel ücret geçen yıla göre %7 artışla 617 bin 687 euro dolar oldu
2022'de takımlar şampiyonu olan takım (Red Bull) 2022 sezonunda aldığı her puan için 7 bin 411 dolar ödeyecek. Diğer tüm takımlar puan başına 6 bin 174 dolar ödeyecek.
Tüm bu ücretler hesap edildiğinde, Red Bull yeni sezonda gridde yer alabilmek için 6 milyon 242 bin 639 dolar ödemek zorunda kalacak.
Ferrari, geçen yılı ikinci tamamlamasının ardından 4 milyon 38 bin 83 dolar öderken, Mercedes 3 milyon 797 bin 297 ile son yıllardaki en düşük katılım ücretini ödeyecek.
Alpine, 1 milyon 685 bin 789 dolar öderken, 1 milyon doların üzerinde ödeme yapan son takım 1 milyon 599 bin 353 dolarla McLaren olacak.
Gridde en düşük katılım ücretini, geçen yıl sadece sekiz puan toplayan Williams ödeyecek. İngiliz ekip 667 bin 079 dolarlık bir ödeme yapacak.
Sonuç olarak FIA, 2023 için takımlardan 21 milyon 624 bin 653 dolar almış olacak.
2023 katılım ücretleri:
|Takım
|Puan
|2023 katılım ücreti
|Red Bull
|759
|6 milyon 242 bin 636 dolar
|Ferrari
|554
|4 milyon 038 bin 083 dolar
|Mercedes
|515
|3 milyon 797 bin 297 dolar
|Alpine
|173
|1 milyon 685 bin 789 dolar
|McLaren
|159
|1 milyon 599 bin 353 dolar
|Alfa Romeo
|55
|957 bin 257 dolar
|Aston Martin
|55
|957 bin 257 dolar
|Haas
|37
|846 bin 125 dolar
|AlphaTauri
|35
|833 bin 777 dolar
|Williams
|8
|667 bin 079 dolar
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