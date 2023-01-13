Red Bull, 2023 F1 aracını 3 Şubat'ta tanıtacak!
Red Bull, 2023 Formula 1 aracının örtüsünü 3 Şubat'ta kaldıracağını açıkladı.
Şu ana kadar açıklanan lansman tarihlerine bakıldığında, takımların büyük bir kısmı 10-17 Şubat tarihleri arasını seçmişti.
Ancak Red Bull, bugün yaptığı açıklama ile yeni aracını 3 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.
Lansman etkinliği New York'ta gerçekleştirilecek ve burada yeni araç ve takım üniformaları tanıtılacak. Red Bull'un bu lansmanda temel olarak renk düzeni tanıtımı yapması bekleniyor.
Böylelikle şimdiye kadar açıklama yapan takımlar arasında en erken lansmanı Red Bull yapmış olacak.
2023 F1 lansman tarihleri:
Red Bull: 3 Şubat
Williams: 6 Şubat (sadece renk düzeni)
AlphaTauri: 11 Şubat
McLaren: 13 Şubat
Aston Martin: 13 Şubat
Ferrari: 14 Şubat
Mercedes: 15 Şubat
Alpine: 16 Şubat
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