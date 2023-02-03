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Red Bull, 2023 F1 aracı RB19'un görünümünü tanıttı!

2023 sezonu öncesinde Formula 1 dünyası oldukça yoğun bir gün yaşıyor. Amerikalı otomobil devi Ford'un 2026'dan itibaren Formula 1'e döneceğini açıklamasından kısa süre sonra Red Bull 2023 F1 aracının renk düzenini New York'ta düzenlediği lansmanta tanıtmış oldu.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Red Bull, 2023 F1 aracı RB19'un görünümünü tanıttı!
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Bugün normalde uzun zaman önce Red Bull RB19'un lansman tarihi olarak planlanmıştı ancak bu lansmandan hemen önce Ford, 2026'da Formula 1'e döneceğini açıkladı.

Sporun Amerika'da artan popülaritesine, takımlar da sırt çevirmiyorlar. 2021'de Max Verstappen ile pilotlar şampiyonluğunu kazanmasının ardından 2022'deki yeni zemin etkili kurallar dönemine damgasını vuran ve hem pilotlar şampiyonluğunu hem de takımlar şampiyonluğunu kazanan Red Bull, yeni aracını isim sponsoru Oracle ile New York'taki etkinlikte tanıtmış oldu.

Red Bull Racing RB19

Red Bull Racing RB19

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Red Bull son senelerde lansmanlarda genel olarak yeni renk düzenini tanıtırken gerçek aracını testlerde görücüye çıkarıyor. Bu açıdan bu sene de durumun pek farklı olması beklenmiyor. Bugün tanıtılan araç büyük ölçüde geçen sene şampiyon olan aracın üzerine 2019 renk düzeni ve sponsorların çalışılmış haliydi. Bu araç ile testlerde piste çıkacak gerçek arasında farkların olması bekleniyor.

Christian Horner'ın takım patronu, Adrian Newey'in ise teknik patron olduğu Red Bull 2023'te art arda 3. sezon Max Verstappen ve Sergio Perez ikilisiyle mücadele edecek.

Verstappen, geçen sene şampiyonanın bitmesine 4 yarış kalan Japonya'da şampiyonluğunu ilan ederken, sene içerisinde 15 galibiyetle en çok kazanan pilot olma rekorunu da kırmıştı.

Red Bull, 2021'de bütçe sınırını aştığı gerekçesiyle rüzgar tüneli kullanımında cezası olacak ve daha az çalışabilecek.

Red Bull Racing RB19
Red Bull Racing RB19
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Fotoğraf: Red Bull Racing

Red Bull Racing RB19
Red Bull Racing RB19
2/2

Fotoğraf: Red Bull Racing

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