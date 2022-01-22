Red Bull, 2022'de Honda'yla çalışmaya nasıl devam edecek?

Honda'nın 2021'in sonunda Formula 1'den çekileceğini duyurması ile birlikte Red Bull, 2022'den itibaren Honda'nın projesini kendi devralmaya karar vermiş ve Red Bull Powertrains'i kurmuştu.

Red Bull, bu departmanında da 2004'te Jaguar'ı devraldığındakine benzer bir felsefe uyguluyor: Kesenin ağzını açarak, alandaki en yetenekli mühendisleri takıma getirmek.

Bu departmanın başına uzun yıllardır Mercedes'in mühendislik bölümü başkanlığını yapan yapan Ben Hodgkinson getirilmişti. Red Bull sonrasında Mercedes'ten 15 mühendis ile daha anlaşmıştı. Bu departman, 2026 sezonu regülasyonlarında Red Bull'a kendi motorunu üretecek.

Ancak 2026'ya kadar motorlar dondurulacak ve Red Bull, 2026'ya kadar Honda motorlarını kullanmaya devam edecek.

Birçok kişi ise Red Bull'la Honda arasındaki bu sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor.

RacingNews365.com'un özel haberinde konu hakkında konuşan Horner, şunları söyledi: "Honda'yla yaptığımız anlaşmaya göre, motorlar Sakura'da üretilmeye devam edecek ve Japonya'dan teknik yardım gelecek."

"Bu, şu an üzerinde konuştuğumuz bir konu. Muhtemelen motorlar, 2022'den itibaren Japonya'da üretilerek bize yollanacaklar. Biz, bir motor üreticisi olmaya hazırlanırken, Honda'nın bu geçiş sürecinde bir köprü görevi görmesinden dolayı onlara minnettarız."

"Japonya'dan güç üniteleri gelecek ve yarış esnasındaki iletişimi de Japonya'dan sağlayacaklar. Bu teknik bir anlaşma yani henüz her şey net değil."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Horner, Honda F1 projesinde yer alan çoğu Honda çalışanının Red Bull Powertrains'e geçeceğini de ekledi ve "Bütün Honda personeli, Şubat ayının sonunda bizim çalışanımız olacak. Masashi Yamamoto danışman olacak. Toyoharu Tanabe ise sanırım Honda'da kalacak. Ancak Honda Yarış Gelişimi'nde yer alan tüm personel bize transfer olacak."

"Yani Red Bull Powertrains, oluşumunu 2022 Mayıs ve Haziran ayına kadar tamamlarken, motorlar Honda'dan gelmeye devam edecek." dedi.

Merak edilen bir diğer konu ise Red Bull'un 2022'de kullanacağı motorların isimlerinin ne olacağıydı. Motorlar, Honda tarafından sağlanacak olsa da Horner, motorların "Red Bull motoru" olarak geçeceğini doğruladı.

Horner, "Motor, Red Bull motoru adı altında yarışacak." dedi ancak Honda'nın varlığının devam edeceğini de ekledi.

İngiliz yönetici, "Honda'yla sezonun ilerleyen dönemlerinde açıklanacak bir anlaşmamız olacak. Tamamen görünmez olmayacaklar." dedi.