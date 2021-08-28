Red Bull, 2022 yılı için Albon adına F1 koltuk opsiyonlarına bakıyor

Albon, 2019 sezonundaki ilk 12 yarıştan sonra ana takımda zorlanan Pierre Gasly'nin yerini Red Bull F1 takımında aldı fakat 2021 yılında takımın Perez'le anlaşmasının ardından Taylandlı sürücü koltuğunu bıraktı.

Albon, Red Bull'un F1 takımının içinde kaldı ve bu sezon takımın hem yedek hem de test sürücülüğünü üstlendi, aynı zamanda 2022 aracının geliştirilmesinde de bir rol oynuyor. Taylandlı sürücü aynı zamanda bu sezon DTM'de yarışıyor.

Christian Horner'ın Meksikalı sürücünün ekibe geçişinin ''kusursuz'' olduğunu belirtmesinden sonra Red Bull bu Cuma günü Perez'in 2022 yılında da ana takımla kalacağını duyurdu. Perez bu sezon bir yarış kazandı ve başka bir sefer de podyuma çıktı.

Gelecek sezon Red Bull sürücü kadrosunun dolmasıyla, Albon'un katılabileceği tek Red Bull takımı AlphaTauri kaldı ancak İtalyan takımın gelecek sezon da Pierre Gasly ve Yuki Tsunoda'yla devam etmesi bekleniyor.

Cuma günü Perez'in yeni anlaşması duyurulduktan sonra konuşan Horner, Red Bull'un, gelecek sezonda Albon için başka koltuklar aradığını söyledi.

Horner şu ifadeleri kullandı: ''Alex takımımızın önemli bir parçası olarak kalıyor. O bu yıl önemli bir rol oynadı ve bu rolü oynamaya devam edecek.''

''Şu anda gelecek sezon yarışması için başka seçenekler var mı diye bakıyoruz.''

''Ancak gelecek sezon yarışamaması durumunda, bu yıl bizim için üstlendiği aynı rolü üstlenecek.''

Red Bull'un sahip olmadığı takımlar dışında sadece Alfa Romeo ve Williams'ın iki koltuğu boş. Red Bull destekli bir F1 sürücüsü, 2011 yılında HRT'de sürüş yapan Daniel Ricciardo dışında Red Bull veya AlphaTauri/Toro Rosso dışında bir takım sürmedi. Ancak Carlos Sainz, ayrılmadan önce Renault tarafından ''ödünç alınmıştı''.

Albon'un ismi aynı zamanda gelecek sezon için IndyCar'la ilişkilendiriliyordu. Taylandlı sürücü, bu ayın başında Indianapolis Motor Speedway'daki IndyCar yarışına ziyarette bulunmuştu ve takım sahibi Dale Coyne'ye göre ''birçok kişiyle konuşuyordu''.

Horner, Albon'un 2022 yılında ''çok fazla iş yapacağını'' ve ''çok önemli bir rol oynadığını'' söyledi. Bunun da, ''yarışma fırsatı olmaması durumunda'', Red Bull'un onu takımda tutmasının önemli olacağı anlamına geldiğini ekledi.

Bunun ne kadar ihtimale sahip olduğu sorulan Horner şu cevabı verdi: ''Bunu bilemezsiniz. O kabiliyetli biri, çok hızlı bir sürücü.''

''O DTM'de iyi işler çıkarıyor, geçtiğimiz hafta sonu ilk yarışını kazandı ve takımımızın önemli bir parçası.''