Red Bull, 2022 Formula 1 lansman tarihini açıkladı!

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Red Bull, Williams ve Haas ile beraber 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıklamayan üç takımdan birisiydi.

Geçen yıl şampiyonluk için son yarışa kadar çekişen ve Max Verstappen ile şampiyon olan Avusturyalı ekip, nihayet 2022 aracının lansman tarihini açıkladı.

Takım, sürpriz şekilde yeni aracını 9 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.

Yeni aracına RB18 ismini veren Red Bull, açıklanan takımlar arasında yeni aracı tanıtan ilk takım olacak.

Avusturyalı ekip, ön çarpışma testlerini ikinci denemesinde geçmiş ve sponsor etkinlikleri nedeniyle lansman tarihini biraz geç açıklama kararı almıştı.

Böylelikle lansman tarihini açıklamayan sadece Haas ve Williams kaldı. Haas'ın da yeni aracı 10 Şubat'tan önce tanıtması bekleniyor.

Lansmanın nasıl yapılacağı ve aracın saat kaçta tanıtılacağı henüz açıklanmadı. Ayrıca lansman tarihinin duyurulduğu videoda TAG Heuer'e özellikle dikkat çekildi.

2022 Formula 1 lansman tarihleri:

Tarih Takım Motor Şasi Yer Saat 9 Şubat Red Bull Red Bull RB22 - - 10 Şubat Aston Martin Mercedes AMR22 Gaydon, İngiltere - 11 Şubat McLaren Mercedes MCL36 Woking, İngiltere 22:00 14 Şubat AlphaTauri Red Bull AT03 Faenza, İtalya 14:00 17 Şubat Ferrari Ferrari F1-75 Çevrimiçi 16:00 18 Şubat Mercedes Mercedes W13 - - 21 Şubat Alpine Renault A522 - - 27 Şubat Alfa Romeo Ferrari C42 - - - Haas Ferrari VF-22 - - - Williams Mercedes Açıklanacak - -