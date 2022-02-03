Red Bull, 2022 Formula 1 lansman tarihini açıkladı!
Red Bull, 2022 Formula 1 aracını 9 Şubat'ta yapacağı lansmanla tanıtacak.
Red Bull, Williams ve Haas ile beraber 2022 Formula 1 aracının lansman tarihini açıklamayan üç takımdan birisiydi.
Geçen yıl şampiyonluk için son yarışa kadar çekişen ve Max Verstappen ile şampiyon olan Avusturyalı ekip, nihayet 2022 aracının lansman tarihini açıkladı.
Takım, sürpriz şekilde yeni aracını 9 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu.
Yeni aracına RB18 ismini veren Red Bull, açıklanan takımlar arasında yeni aracı tanıtan ilk takım olacak.
Avusturyalı ekip, ön çarpışma testlerini ikinci denemesinde geçmiş ve sponsor etkinlikleri nedeniyle lansman tarihini biraz geç açıklama kararı almıştı.
Böylelikle lansman tarihini açıklamayan sadece Haas ve Williams kaldı. Haas'ın da yeni aracı 10 Şubat'tan önce tanıtması bekleniyor.
Lansmanın nasıl yapılacağı ve aracın saat kaçta tanıtılacağı henüz açıklanmadı. Ayrıca lansman tarihinin duyurulduğu videoda TAG Heuer'e özellikle dikkat çekildi.
2022 Formula 1 lansman tarihleri:
|Tarih
|Takım
|Motor
|Şasi
|Yer
|Saat
|9 Şubat
|Red Bull
|Red Bull
|RB22
|-
|-
|10 Şubat
|Aston Martin
|Mercedes
|AMR22
|Gaydon, İngiltere
|-
|11 Şubat
|McLaren
|Mercedes
|MCL36
|Woking, İngiltere
|22:00
|14 Şubat
|AlphaTauri
|Red Bull
|AT03
|Faenza, İtalya
|14:00
|17 Şubat
|Ferrari
|Ferrari
|F1-75
|Çevrimiçi
|16:00
|18 Şubat
|Mercedes
|Mercedes
|W13
|-
|-
|21 Şubat
|Alpine
|Renault
|A522
|-
|-
|27 Şubat
|Alfa Romeo
|Ferrari
|C42
|-
|-
|-
|Haas
|Ferrari
|VF-22
|-
|-
|-
|Williams
|Mercedes
|
Açıklanacak
|-
|-
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