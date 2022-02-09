Red Bull, 2022 Formula 1 aracı RB18'i tanıttı!

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Geçen yılın son turuna kadar Mercedes'le tekerlek tekerleğe savaşan Red Bull, Max Verstappen'le mutlu sona ulaşmış ve Lewis Hamilton'ın son yıllardaki hakimiyetine son vermişti.

Avusturyalı ekip, takımlar şampiyonluğunu kazanamadı fakat çoğu istatistikte Alman üreticiyi geçmeyi başardı.

Bu yıl başarılarına yenisini eklemek isteyen Red Bull, 2022 Red Bull RB18'i, gerçekleştirdiği çevrimiçi lansmanla resmen tanıttı.

Takım, lansmanda RB18'de kullanacağı renk düzenini gösterse de, aracın kendisi son versiyon gibi görünmüyor.

Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Helmut Marko ve Christian Horner, daha önce yaptıkları açıklamalarda, 2022 aracıyla ilgili teknik sırları lansmanda göstermeyeceklerini belirtmişti.

Tanıtılan RB18 de geçen yıl FOM tarafından tanıtılan konseptin güncellenmiş bir hali gibi görünüyor.

FOM modelinden farklı bir burun ve kanat yapısı olsa da, aracın geri kalanı neredeyse aynı. Bu da Red Bull'un henüz kesin versiyonu göstermek istemediğini gösteriyor.

Lansmanda konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, 2021'de yakaladıkları başarıların ardından 2022 için tam gaz hazırlandıklarını söyledi.

Horner, "Geçen yıl yakaladığımız başarıların ötesine geçmeyi hedefliyoruz."

"Amaç şampiyonluğumuzu korumaya çalışmak. Fakat bu kurallardaki ana bilinmeyen, bir şeyleri gözden kaçırıp kaçırmadığımız." dedi.

Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Yeni RB18 bir kez daha Red Bull'un efsane tasarımcısı Adrian Newey tarafından tasarlanırken, Pierre Wache ve Rob Marshall da yeni aracın tasarımında aktif rol oynadılar.

Red Bull, 2021 sezonunun ardından Honda'nın spordan çekilmesiyle motor projesini devraldı ve yeni sezonda Japon üreticinin motorlarını, Red Bull adı altında kullanacak. Yıl boyunca motorlar Japonya'daki Sakura fabrikasında üretilse de, artık Honda adı altında kullanılmayacak.

Takımın yarış koltuklarında son şampiyon Max Verstappen ve Sergio Perez yer alacak.

Verstappen, yakaladığı şampiyonluğun ardından 33 numarayı kullanmayı bıraktı ve yeni sezonda 1 numarayla yarışacak. Bu, Red Bull'un 2014'ten sonra ilk kez 1 numara ile yarışacağı anlamına geliyor.

Bugün yapılan lansmanda, takımı yeni isim sponsorunun Oracle olacağı da açıklandı. Takım bundan böyle Oracle Red Bull Racing olarak bilinecek.

Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Red Bull Content Pool