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Red Bull, 2022 F1 takımlar şampiyonu oldu!

Red Bull, Amerika Grand Prix'sinin ardından 2013 yılından sonra ilk kez takımlar şampiyonluğunu kazanmayı başardı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Red Bull, 2022 F1 takımlar şampiyonu oldu!
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Geçen yıl Mercedes ile şampiyonluk savaşına giren ve Max Verstappen ile sürücüler şampiyonluğunu kazanmasına rağmen takımlar şampiyonasında mutlu sona ulaşamayan Red Bull, bu yıla istediği başlangıcı yapamasa da sezon ilerledikçe liderliği eline geçirdi.

Avusturyalı ekip, peş peşe aldığı zaferlerle farklı iyice açtı ve Amerika GP'de topladığı 37 puanla, bitime üç yarış kala şampiyonluğu garantiledi.

Bitime üç yarış kala lider Red Bull ile ikinci Ferrari arasında artık 187 puan bulunuyor. Bu da Red Bull'un 2013'ten sonra ilk takımlar şampiyonluğunu kazandığı anlamına geliyor.

Bu aynı zamanda bir devrin de sonu oldu çünkü Mercedes'in 2014'ten bu yana devam eden hakimiyeti vardı. Böylelikle Alman üreticinin sekiz yıllık serisi sona erirken, Red Bull da yıllar sonra şampiyon oldu.

Öte yandan ikincilik savaşı ise kızışmış durumda çünkü Mercedes toplamda 29 puan toplamayı başardı ve ikinci Ferrari ile aralarında artık 53 puan var.

 
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