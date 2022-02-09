Red Bull: "2022 F1 araçları düzlükte çok daha hızlı olacak"

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Takımların ilk kez Barselona testlerinde piste çıkacak yeni araçlarını tamamlamaya çalıştığı bu günlerde, araçların performanslarına dair yeni bilgiler elde ediyoruz.

Red Bull RB18'in lansmanında konuşan Wache, yeni araçların düzlük hızlarının ilginç olacağını belirtti.

Kanatlardan üretilen yere basma gücünden, zemin etkisinden elde edilen yere basma gücüne geçiş, araçlardaki sürüklenme etkisinde büyük azalma olmasını sağlayacak. Bu felsefe, araçları düzlükte hızlandıracak.

Wache, "Geçmişte zeminden yere basma gücü elde edilirken, aynı zamanda ön kanat, arka kanat ve karoserde yere basma gücü üretilirken, bu araçlarda yere basma gücünü tabandan üretmek istediler."

"Bu tabii ki aracın sürüşünü, mekanik yol tutuşunu ve sürüklenmeyi etkileyecek."

"Bu tür yere basma gücü oldukça verimli oluyor. Bu tür araçların, bu yere basma gücü seviyesiyle düzlükte çok daha hızlı olması gerekiyor." dedi.

Red Bull'un Teknik Bölüm Şefi Adrian Newey, bu seneki araçları hazırlamak için verdikleri çabanın son 40 senedeki en zorlu mücadele olduğunu belirtti.

Newey, "Çok sıra dışı bir süreçti. Kurallardaki değişiklik devasaydı. 1983'ten bu yana olan en büyük değişiklikti. O dönemde Venturi araçları yasaklanmış, düz tabanlı araçlar tanıtılmıştı." dedi.

Red Bull Racing RB18 detail Photo by: Red Bull Content Pool

Takımların anlamaya başladığı diğer değişiklikler, burnun çok daha uzun olacağı ve lastiklerin 18 inçe dönmesinin ardından bu alanda çok fazla bilgi elde edileceği yönünde.

Paul Monaghan, "Burun kesinlikle daha uzun. Yani şasi önü için bölmenizi öndeki yapıya nereye koyarsanız koyun, o yapı çok uzar, çıkıntı daha fazla olur."

"Lastikler konusuna gelirsek, lastikler artık yol otomobilleriyle daha alakalı çünkü karayolu araçlarının çoğu artık nispeten büyük lastiklere sahiptir ancak aynı zamanda oldukça düşük profilli lastiklerle birlikte gelirler."

"Lastik boyutu 18 inç oldu. Bunlar kesinlikle arabaya biraz ağırlık veriyor. Lastik genel olarak daha büyük, bu yüzden artık oldukça önemli bir aerodinamik etkiye sahip."

"Artık büyük lastiklerin özelliklerini anlamamız gerekiyor. Geçen seneki lastikler hakkında oldukça fazla bilgiye sahiptik. Şimdi ise bizim için yeni bir çizim tahtası gibi oldu." dedi.