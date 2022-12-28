Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Alpine, 2023'te üçüncü sıraya yaklaşmayı hedefliyor Sonraki / Krack: "Alonso, Aston Martin'in geleceğinde büyük rol oynayacak"
Formula 1 Haberler

Red Bull, başlangıçta 2022 aracı için oldukça endişelenmiş

RacingNews365 ile yapılan özel röportajlarda Red Bull'dan Paul Monaghan, 2021'deki şampiyonluk mücadelesinin zincirleme etkisini açıkladı.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Red Bull, başlangıçta 2022 aracı için oldukça endişelenmiş
Haberi dinle

2021 F1 Şampiyonası, hem Red Bull hem de Mercedes'in araçlarını sürekli olarak geliştirmeye devam ederek hem Takımlar hem de Pilotlar Şampiyonası'nı kazanmayı hedefliyorlardı. Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in birincilik için mücadele ettiği Pilotlar Şampiyonası, sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP'ye kalmıştı.

2022 için bir dizi kural değişikliği gerçekleşeceği için, çoğu kişi 2021'e fazla odaklanmanın; takımın bir sonraki yıl için rekabet etme şansını engelleyeceğini düşünüyordu. 

Red Bull, 2022 sezonunda hem Takımlar hem de Pilotlar Şampiyonluğunu elde etti. 

RacingNews365 ile yapılan özel bir röportajda Red Bull'un Baş Mühendisi Monaghan, 2021'deki çabalarının RB18'in büyük ölçüde riske atılacağı konusunda endişelendiklerini kabul etti.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Erik Junius

Monaghan, "Oldukça endişeliydik çünkü her şey son yarışa kalmıştı ve 2021 aracını geliştirmeye devam ediyorduk." 

"2022 aracında olması gereken kaynak, 2021 aracında planladığımızdan daha uzun süre kaldı."

"Kural değişikliklerini ve sınırlı kaynakları göz önüne aldığımızda, 2022 aracına zarar verdiğimiz için endişelendik." dedi.

Monaghan, Red Bull'un rekabetçi 2022 aracının; takımın yetenek ve verimliliğinin bir kanıtı olduğuna inanıyor.

Monaghan, "Bu araç, fabrikanın tüm disiplinlerinde devam eden titiz çalışmanın ve ustaca çalışmanın bir göstergesidir: Araştırma, tasarım, üretim, test, gerçekleştirme, kısacası hepsi."

"En az diğerleri kadar verimliydik ve en başından beri çok iyi bir araca sahip olduğumuz için avantajlıydık." dedi.

paylaşım
yorumlar
Alpine, 2023'te üçüncü sıraya yaklaşmayı hedefliyor
Önceki haber

Alpine, 2023'te üçüncü sıraya yaklaşmayı hedefliyor
Sonraki haber

Krack: "Alonso, Aston Martin'in geleceğinde büyük rol oynayacak"

Krack: "Alonso, Aston Martin'in geleceğinde büyük rol oynayacak"
Zeynep Taş Daha fazlası
Zeynep Taş
Szafnauer: "Alpine Akademi'ye bağlılığımız devam ediyor"
Formula 1

Szafnauer: "Alpine Akademi'ye bağlılığımız devam ediyor"

Vettel: "Webber, ilk F1 testimde bana karşı çok nazikti"
Formula 1

Vettel: "Webber, ilk F1 testimde bana karşı çok nazikti"

Vettel: "Kimi, tanıdığım en büyük doğal yetenek"
Formula 1

Vettel: "Kimi, tanıdığım en büyük doğal yetenek"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen, Hollanda'da "Yılın Sporcusu" seçildi
Formula 1

Verstappen, Hollanda'da "Yılın Sporcusu" seçildi

Red Bull, Newey emekli olduğunda ne yapacağını düşünüyor
Formula 1

Red Bull, Newey emekli olduğunda ne yapacağını düşünüyor

F1'deki en eski rüzgar tüneline sahip olmak, Red Bull'u nasıl yavaşlatıyor? 
Formula 1

F1'deki en eski rüzgar tüneline sahip olmak, Red Bull'u nasıl yavaşlatıyor? 

Son Haberler

F1 2022 teknik: Mercedes, sezon başındaki sorunları nasıl galibiyetle taçlandırdı?
Formula 1 Formula 1

F1 2022 teknik: Mercedes, sezon başındaki sorunları nasıl galibiyetle taçlandırdı?

Mercedes, 2022 Formula 1 sezonunda tamamen yeni kurallara geçişin rakiplerine, spordaki hakimiyetini sona erdirmek için altın bir fırsat sağlayacağını biliyordu.

Newey: "Renault ile çalışmak çok rahatsız ediciydi, Ferrari'ye geçmeyi dahi düşündüm"
Formula 1 Formula 1

Newey: "Renault ile çalışmak çok rahatsız ediciydi, Ferrari'ye geçmeyi dahi düşündüm"

Red Bull'un başarılı tasarımcısı Adrian Newey, turbo hibrit döneminde Renault ile çalışmanın kolay olmadığını, bu nedenle bir ara Ferrari'ye geçmeyi düşündüğünü söylüyor.

Russell: "Zhou'nun kazasına verdiğim tepki insani bir tepkiydi"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Zhou'nun kazasına verdiğim tepki insani bir tepkiydi"

Mercedes pilotu George Russell, Guanyu Zhou'nun kazasının ardından bariyerlere çıkmasını insani bir tepki olarak değerlendiriyor.

Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"
Formula 1 Formula 1

Steiner: "İlk yarışlardan sonra geri düşmemiz gizemli bir durum"

Haas takım patronu Gunther Steiner, ilk yarışların ardından düşüşe geçmelerini beklemediğini, bunun biraz gizemli bir durum olduğunu söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.