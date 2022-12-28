Red Bull, başlangıçta 2022 aracı için oldukça endişelenmiş
RacingNews365 ile yapılan özel röportajlarda Red Bull'dan Paul Monaghan, 2021'deki şampiyonluk mücadelesinin zincirleme etkisini açıkladı.
2021 F1 Şampiyonası, hem Red Bull hem de Mercedes'in araçlarını sürekli olarak geliştirmeye devam ederek hem Takımlar hem de Pilotlar Şampiyonası'nı kazanmayı hedefliyorlardı. Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in birincilik için mücadele ettiği Pilotlar Şampiyonası, sezonun son yarışı olan Abu Dabi GP'ye kalmıştı.
2022 için bir dizi kural değişikliği gerçekleşeceği için, çoğu kişi 2021'e fazla odaklanmanın; takımın bir sonraki yıl için rekabet etme şansını engelleyeceğini düşünüyordu.
Red Bull, 2022 sezonunda hem Takımlar hem de Pilotlar Şampiyonluğunu elde etti.
RacingNews365 ile yapılan özel bir röportajda Red Bull'un Baş Mühendisi Monaghan, 2021'deki çabalarının RB18'in büyük ölçüde riske atılacağı konusunda endişelendiklerini kabul etti.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB18
Fotoğraf: Erik Junius
Monaghan, "Oldukça endişeliydik çünkü her şey son yarışa kalmıştı ve 2021 aracını geliştirmeye devam ediyorduk."
"2022 aracında olması gereken kaynak, 2021 aracında planladığımızdan daha uzun süre kaldı."
"Kural değişikliklerini ve sınırlı kaynakları göz önüne aldığımızda, 2022 aracına zarar verdiğimiz için endişelendik." dedi.
Monaghan, Red Bull'un rekabetçi 2022 aracının; takımın yetenek ve verimliliğinin bir kanıtı olduğuna inanıyor.
Monaghan, "Bu araç, fabrikanın tüm disiplinlerinde devam eden titiz çalışmanın ve ustaca çalışmanın bir göstergesidir: Araştırma, tasarım, üretim, test, gerçekleştirme, kısacası hepsi."
"En az diğerleri kadar verimliydik ve en başından beri çok iyi bir araca sahip olduğumuz için avantajlıydık." dedi.
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