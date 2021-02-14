Red Bull, 2021'den sonra Honda motorunun ismini değiştirebilir

Honda, 2021 sonrasında Formula 1'den çekilme kararı aldı ancak Red Bull, motorların dondurulması lehine karar çıkmasının ardından Japon üreticinin motorlarını kullanmaya devam edecek.

Henüz anlaşma resmileşmedi, ancak bunun sadece formaliteden ibaret olduğu biliniyor.

Red Bull, 2016'da Renault motoru kullandığı dönemde motorun ismini TAG Heuer'e satmış ve TAG Heuer olarak markalaştırılmış Renault motoru kullanmıştı.

Red Bull, yeni sezonda bu çözümün benzerini bu kez Honda motoru için kullanmayı planlıyor.

Bu fikir geçtiğimiz günlerde Red Bull'un motor sporları danışmanı Helmut Marko'ya soruldu ve Marko, "Bunu, başka bir üreticiyle olmasa bile istekli olan başka bir şirketle yapabiliriz." dedi.

Bu, maddi anlamda da Red Bull'a destek getirecek bir çözüm gibi görünüyor.

Bu çözüm geçmiş yıllarda sıkça kullanılan bir çözümdü. Örneğin Arrows, 1980'li yıllarda BMW motorlarını Megatron adı altında kullanmıştı.

Ayrıca 2000 yılında Renault motorunu Supertec, 2001 yılında Peugeot motorunu Asiatech adı altında kullandılar.

1990'lı yıllarda Honda motorları Mugen adı altında kullanılmıştı ve bu, Red Bull için önümüzdeki yıllar için bir seçenek olabilir.

Ancak Red Bull henüz bu konudaki kararını vermedi ve belki de motora kendi şirketlerinden bir tanesinin ismini verip, tamamen yeni bir isim kullanmayı da tercih edebilir.