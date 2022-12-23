Red Bull, Verstappen'in şampiyon olduğu 2021'de 230 milyon sterlin harcamış

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Takımın 22 yarışlık sezon boyunca yaptığı harcama, 17 yarışın yapıldığı 2020'ye kıyasla 10 milyon sterlin daha fazla ancak 21 yarışlık 2019 şampiyonasına kıyasla 7 milyon sterlin daha az oldu.

Red Bull'un 2021 yılı boyunca FIA'nın bütçe sınırını aştığı tespit edilmişti. FIA, ekim ayında Red Bull'un 118 milyon sterlin (145 milyon dolar) bütçe sınırını 1.8 milyon sterlin kadar aştığını tespit etti ve takıma 6 milyon sterlin ceza verdi. Ayrıca Red Bull'a, aerodinamik test süresi kısıtlaması da getirildi.

Bütçe sınırı belirli harcamalar için geçerli olup; pazarlama, seyahat, konaklama, pilot ve üst düzey yöneticilerin maaşları ile diğer bazı masrafları kapsamıyor. FIA, Red Bull'un 2021 sezonu için sunduğu maliyetlerden 13 ayrı noktayı hariç tuttuğuna karar verdi.

Red Bull 2021 yılında 1,3 milyon sterlin kâr elde ederek bir önceki yılın neredeyse iki katına ulaştı.

Red Bull logo Fotoğraf: Alessio Morgese

Takım patronu Christian Horner bu konuda şunları söyledi: “Şirketin mali durumu yıl boyunca dikkatli bir şekilde yönetilmiştir. Mali düzenlemelerin ve ilgili maliyetler üzerindeki sınırın uygulanması, işletme genelinde maliyet tasarrufu girişimlerini gerekli kılmıştır. Takım, 2021 yılı için yeni düzenlemelere uyum sağlamak üzere dengeli bir maliyet azaltma planı uygulamıştır."

Horner harcamalardaki artışla ilgili olarak, “Harcamalardaki artış, pistteki başarılarımızı yansıtan performansa yönelik artıştır." yorumunu yaptı.

Şampiyonluk ve artan kârın yanı sıra Red Bull, 2021'de 2020'de elde ettiğinden 9 yarış daha fazla, yani toplam 11 yarış kazandı.