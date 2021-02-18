Red Bull, 2021 RB16B'yi ilk kez gelecek hafta piste çıkarabilir!

Red Bull, Haas ile beraber 2021 Formula 1 aracının lansman tarihini açıklamayan iki F1 takımından bir tanesi.

Yeni sezonda Mercedes'i yenmeyi hedefleyen ve bu kapsamda Sergio Perez'le anlaşan Red Bull'un lansman tarihiyle ilgili yeni iddialar var.

Bu konuda oldukça iyi kaynaklara sahip olan RacingNews365, Red Bull'un önümüzdeki hafta Max Verstappen ve Perez'in yeni F1 aracını tanıtacağını öğrendi.

Habere göre lansman, geleneksel şekilde birkaç stüdyo fotoğrafı ile yapılacak.

Sitenin haberine göre RB16B lansmandan hemen sonra piste çıkarılacak ve Verstappen, yeni aracın direksiyonuna ilk kez geçecek.

Araç, çekim günü kapsamında Silverstone'da piste çıkarılacak ve böylelikle Verstappen, RB16B'nin adına ilk kez bakacak.

Bu çekim günlerinde takımların 100 kilometrelik mesafe kat etmesine izin veriliyor.

Perez'in bu ilk sürüşte yer alıp almayacağı belirsiz. Ancak takım, eski araçlardan birisiyle Perez'i kesin olarak piste çıkarmak istiyor gibi görünüyor.

Red Bull dün yeni aracın lansman tarihi hakkında ipucu vermiş ancak nihai bir tarih açıklamamıştı.