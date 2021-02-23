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Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Ekleyen:
Çeviren:
Memet Kağan Bilgili
, Editör

Red Bull F1 takım patronu Christian Horner, 2020’de sorunlu RB16’yla başa çıkarken öğrendikleri derslerin, 2021’de Mercedes’e karşı istikrarlı bir mücadele yürütebilmelerine fayda sağlamasını umuyor.

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Red Bull: "2021 mücadelemizde geçen sene çıkardığımız dersler temel silahlarımız olacak"

Horner ve ekibi, geçtiğimiz sezon Ferrari orta sıralara düştüğü halde sadece 2 galibiyet alabildi -takımın 2016’dan beri en düşük galibiyet sayısı-; bunun temel sebebi ise Red Bull RB16’nın aerodinamik dengesizliğiyle başa çıkmaya çalışırken, Mercedes’in W11 aracının performans seviyesi sayesinde, turbo hibrit döneminin başındaki gibi diğer takımlarla arasına büyük bir fark açması oldu.

Red Bull 2020 boyunca Mercedes’le arasındaki farkı kapatabildi ve 70. Yıl GP’sini agresif bir lastik stratejisiyle kazanırken, Abu Dhabi’deki final yarışını pole pozisyonunu alarak kazandı.

2 takım aynı zamanda sezon süresince farklı araç geliştirme rotaları izledi. Red Bull, 200 aracından 2021 aracına devredecek parçaları hesaba katarak aracına sürekli geliştirmeler getirirken Mercedes, geçtiğimiz Ağustos ayındaki Spa yarışından sonra aracını güncellemeyi bıraktı.

Horner, 2021 sezonuna girerken Mercedes’in yine açık ara şampiyona favorisi olduğunu söylese de, 2020 sezonunun 2. yarısında Red Bull’un getirdiği performans güncellemelerinin karşılığını alacağına inandığını belirtti.

Motorsport.com’la özel röportajında Horner, “Son 7 yıldır bir takımın tam anlamıyla dominasyonunu izliyoruz.”

“Ve geçen sezonunun aracının ve sürücülerinin çoğunun bu sezona aktarıldığını düşünürseniz Mercedes’in tekrar güçlü bir pozisyonda olmasını bekleyebilirsiniz.”

“Fakat 2020’de çıkardığımız dersleri kullanarak Mercedes’e karşı daha sürdürülebilir bir mücadeleye girişebilmemizi umuyorum. Onlar da şüphesiz çok güçlü ve hibrit dönemi boyunca çıkardıkları en iyi araçtan sonra, özellikle bu senenin de favorisi olacaklardır.”

“Bu da bizim için büyük bir meydan okuma olacak fakat bunu dört gözle bekliyoruz.” dedi.

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Horner aynı zamanda Mercedes’in, Verstappen’in Silverstone’dan sonra tekrar Bottas ve Hamilton’ın önüne geçtiği Abu Dhabi yenilgisinden, motivasyon bulacağını söyledi.

Horner, “Mercedes çoğu yönden tam bir takım ve uzun bir süredir güçlü gidiyorlar - üst üste 7 kez her iki şampiyonluğu alarak kırdıkları rekorlar sebebiyle de haklarını vermek lazım.”

“Fakat son 7 yıldır en istikrarlı rakibin, biz olduğunu düşünüyorum. Bu 7 yılın 6’sında galibiyet alabildik.”

“Ve her alanda daha iyi olmak adına çalışmamız bizim için önemli.”

“Mercedes tam bir makine gibi çalışıyor fakat sıkı çalışarak ve önünüzdeki göreve kendinizi adayarak onları yenebileceğinizi kanıtladık.”

“Abu Dhabi’deki son yarış sebebiyle de inanılmaz motive olacaklarını düşünüyorum. Hem Toto hem de James Allison bunu, gelecek sene için daha rekabetçi bir araç çıkarabilmek adına kullanmıştır.

“Dolayısıyla hiçbir şekilde Mercedes’in gücünü hafife almıyoruz. Fakat her zaman bir rakip olabildik.”

“Dediğim gibi, hedefimiz 2020’de öğrendiğimiz şeyleri 2021’e aktarabilmek. Ve umarım RB16B iyi bir evrim olacak.”

“Mercedes, arka arkaya kazandıkları 7 şampiyonlukla açık ara favori takım olacaktır, fakat bu sezonki meydan okuma konusunda heyecanlıyız ve 5. şampiyonluk için çıktığımız avdan elimiz boş dönmek istemiyoruz.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing
Editör Alex Kalinauckas

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