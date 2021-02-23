Red Bull, 2021 Formula 1 aracı RB16B'yi tanıttı!

RB16B, 2020 RB16'nın bir evrimi olarak tasarlandı ve takım patronu Christian Horner, geçen yılki aracın yaklaşık %60'ının 2021 aracına taşındığını açıkladı.

Geçen yılki RB16 aracı, denge anlamında yeterince iyi değildi ve hem Max Verstappen hem de Alex Albon, bu aracı kullanmakta epey zorlandılar. Takım, geçen yıl buna sebep olan sorunları anladı ve bu sorunları ortadan kaldırarak bu yıl Mercedes'e karşı mücadele edebilmeyi umuyorlar.

Takım, RB16B ile tüm pistlerde hızlı olmayı ve "daha komple" bir araca sahip olmayı hedefliyor.

Red Bull aynı zamanda motor tarafında da büyük adımlar atabilmeyi umuyor. Honda, 2022 güç ünitesinin tanıtımını, bir yıl öne çekti ve 2022'de kullanmayı hedefledikleri motorlarını bu yıl kullanma kararı aldı.

Japon üretici, şimdiye kadar elde ettikleri verilerin çok iyi göründüğünü ve hem dayanıklılık hem de performans anlamında hedeflerine ulaştıklarını açıkladı.

Horner, Red Bull'un nerede geliştirilmesi gerektiğini çok iyi bildiğini ve hem şasi hem de motor tarafında gelişmeleri gerektiğini söyledi.

Red bull Racing RB16B Fotoğraf: Red Bull Racing

Geçen yılın zorlukları sorulduğunda Horner, "Sorunların aero'ya özgü olduğunu söyleyemem. Bunlar her zaman birlikte çalışan şeyler. Ancak 2020'de iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum ve RB16B'nin kural değişikliklerinden kaynaklanan zorluklara sahip olup olmayacağını göreceğiz, ancak durum tüm takımlar için aynı. Umarım geçen yıl öğrendiğimiz pek çok iyi dersi, güncellenmiş aracımıza uygulamayı başarırız." dedi.

Red Bull, geçen yılın aksine bu yıl yeni bir sürücü kadrosuna da sahip olacak. Takım, Max Verstappen'i ekipte tutsa da Hollandalı pilotun bu yılki takım arkadaşı, Sergio Perez olacak. Meksikalı pilot, gridin en istikrarlı sürücülerinden birisi olarak görülüyor ve Mercedes'le olan mücadelede Avusturyalı ekibe yardımcı olmaya çalışacak.

Takımın yedek pilotu ise Alexander Albon olacak. Taylandlı sürücü, geçen yıl Verstappen'in takım arkadaşıydı ve takımın beklentilerini karşılayamaması nedeniyle, 2021'de koltuğunu Sergio Perez'e kaptırdı.

Perez'in kişi sel sponsorları Claro, Telmex ve Infinitum yeni sezonda Red Bull'un sponsoru olacak. Şirket logoları, yeni araç üzerinde yer aldı ve ayrıca isim sponsoru Aston Martin'le yolların ayrılmasının ardından, bu logolardan boşalan yerlere Honda logoları eklendi.