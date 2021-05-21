Red Bull, 2021 F1 aracının gelişimini erkenden durdurmayacak

Gelecek sene yeni kuralların spora girecek olması ve bu seneden itibaren bütçe sınırının uygulanmaya başlamasıyla takımların çoğu kaynaklarını hangi yönde kullanacakları konusunda büyük bir ikilem yaşıyorlar.

Kazanacak şeyleri olmayan takımlar erkenden tamamen 2022 aracına odaklanacak olsa da kazanacak şeyleri olan takımlar, bir süre daha, en azından mücadele ettikleri takım aksini yapmadan araçlarını geliştirmeye devam edecek gibi görünüyorlar.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, %90 gelecek seneye odaklandıklarını söylemişti.

Wolff'un sözlerine inanıp inanmadığı sorulduğunda Horner, "Toto şu an için gelecek seneye odaklanmaktan ziyade bizim arka kanadımıza odaklanmış durumda. Bu açıdan onlar kendi içerisinde ne yapıyor bunu söyleyemem. Toto, herkesin neler yaptığını biliyor. Bu yüzden gelişim oranı bu kadar yoğunken gelişimi durdururlarsa şaşırırım. Daha 4 yarış yaptık." şeklinde cevap verdi.

Kendilerinin ne zaman geçeceğinin sorulması üzerine ise Horner, "Bu bir hesap oyunu. Tüm takımların bu çıkmazı yaşadığını biliyorum. Ferrari iseniz McLaren'la yarışıyorsunuz. Biz Mercedes'i yakalamaya çalışıyoruz. Bu durumda Mercedes her şeyi kapatmayı kaldırabilir mi? İlk 4 yarışın ardından bunu yapmak için çok cesur olmanız gerek. Neler olacağını göreceğiz. Şimdilik tabii ki finansal kurallar çerçevesinde ikisinin harmanlandığı planımıza sadık kalacağız." dedi.