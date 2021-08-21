Red Bull, gelecek yıl için 2021 F1 aracının gelişimini feda etmeyecek

F1 takımları gelecek yıl kurallarda yapılacak köklü değişikliklere hazırlanırken, Mercedes de dahil olmak üzere birçok takım, yeni araçlarına daha fazla odaklanmak için bu sezonun başlarında mevcut tasarımlarını dondurmayı seçti.

Ancak Red Bull, bu trende uymadı ve bu sezon F1 şampiyonluğunu kazanmak için her şeyi yaptığından emin olmak için RB16B'ye birçok güncelleme getirme konusunda agresif davrandı.

Horner, takımın bu sezonu çok zorlayarak 2022 performansından ödün vermediğini düşündüğünü defalarca söyledi. Hiçbir şekilde farklı bir şey yapmayı kabul etmeyeceği de çok açık.

Motorsport.com’a verdiği demeçte Horner, “Hiçbir sezonda pes etmemek bizim takım olarak kimliğini oluşturuyor.”

“Tabii ki bizimde bütçe sınırlaması açısından kısıtlamalarımız var bu yüzden işler biraz daha karışık oluyor.”

“Fakat bu sporda insanların kısa süreli hafızaları var ve elinizden geleni yapmanız gerekiyor.”

“Her yarış, bir fırsat demek oluyor ve insanların biraz daha çalışması ya da birkaç saat daha zaman harcaması gerekiyorsa herkes bunu yapar.” dedi.

Horner’a Mercedes’in 2021 araçlarının yapımı için bu kadar erken bir zaman seçmesine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda, “Onların kısıtlayan şeyin ne olduğunu bilmiyorum.”

“Onlar bizden daha büyük bir organizasyon, bu yüzden bütçe sınırlaması onların planlarında ve COVID dönemini nasıl idare ettiklerinde büyük bir etki yaratıyor. Biz, takımımızı toplu tutmayı başardık.”

"Diğer organizasyonların ne yaptığını bilemem ve bu yüzden yapabileceğim tek şey, bizim yaptıklarımıza odaklanmak. Nasıl bir yaklaşım sergilediğimiz konusunda çok rahatız."

"Tabii ki eğer onlar, önümüzdeki sezonun ilk yarışında bizden 2 saniye ileride olursa bu hüsran verici olur. Fakat şu anda, dengeyi bulduğumuzu düşünüyorum." cevabını verdi.