Red Bull, 2021 aracının lansman tarihini açıkladı!

Geçen yıl şampiyonayı ikinci sırada tamamlayan ve Mercedes'in en yakın rakibi olan Red Bull, 2021'de Mercedes'i zorlamak ve hatta şampiyon olmak istiyor.

Takım bu kapsamda Max Verstappen'in yanına tecrübeli Sergio Perez'i getirme kararı alırken, hem şasi hem de motor tarafında ilerleme kaydetmeyi umuyorlar.

Red Bull, şimdiye kadar 2021 F1 aracının lansman tarihini açıklamayan iki ekipten bir tanesiydi.

Bugün kısa bir video yayınlayan Red Bull, yeni RB16B aracını 23 Şubat'ta, yani Alfa Romeo'dan bir gün sonra tanıtacağını duyurdu.

Takımın yeni aracını gelecek hafta Silverstone'da piste çıkarabileceği yönünde iddialar olsa da, henüz bir açıklama gelmiş değil.

Red Bull'un açıklamasıyla beraber 2021 lansman tarihini açıklamayan sadece Haas kaldı.

Amerikalı ekip, COVID-19 kısıtlamaları nedeniyle yeni aracını Bahreyn testlerinden önce çalıştıramayacak.

2021 Formula 1 lansman tarihleri: