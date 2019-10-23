Red Bull: "2019'un bizim için bir 'geçiş yılı' olacağı açıktı"

Milton Keynes merkezli takım, bu yıl Honda ile iki galibiyet almayı başardı ancak bu zaferler yaz tatilinden önce geldi ve son yarışlarda yeterince güçlü bir performans sergileyemediler.

Belçika ve İtalya'da kendilerinden zafer beklenmemesine rağmen, Singapur'da Max Verstappen'in güçlü olması bekleniyordu ancak yarışı Ferrari pilotlarının gerisinde üçüncü bitirdi.

Son beş yarışta sadece bir podyum alabilen Verstappen, Suzuka'da nispeten daha iyi gözükse de Charles Leclerc'le temas yaşayınca finiş göremedi.

Motorsport.com'a konuşan takım patronu Christian Horner, ikinci yarıdaki performanslarının kaydettikleri ilerlemeyi göstermediğini söylerken, Singapur'daki düşük performansın ayarlarla ilgili olduğunu söyledi.

Horner, "Benim için tuhaf olan yarış Singapur'du ve orada neler olduğunu anladık. Aracın sahip olduğu potansiyeli dışarı çıkaramadık ve sanırım yarıştan sonra bunu tam olarak anladık."

"Rusya'da beklentilerimizle aynı seviyedeydik ve bence o günden beri Ferrari'nin de ileriye doğru bir adım attığını gördük."

"Umarım kalan yarışlarda rekabetçi halimize geri dönebiliriz ve 12 ay öncesine kıyasla daha yakın olduğumuzu görürüz." dedi.

Horner, Singapur'da ne olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bunun genel olarak bir ayar sorunu olduğuna inanıyorum. Yarışın ardından bunu anladık."

"Bu üzüntü vericiydi çünkü Singapur'da podyuma çıktık ve iki Mercedes'i de geçmeyi başardık. Ancak potansiyelimizi en üst seviyeye çıkaramadık."

Red Bull, bu yılı hep 2020'de daha büyük şeyler başarmadan önce bir geçiş yılı olarak gördü.

Horner'a göre şimdiye kadar inişler/çıkışlar yaşamalarına rağmen gelecek yıl bir sonraki adımı atacaklar.

"Bunun bizim için bir geçiş yılı olacağı açıktı ama bu yıl ivme kazandık. Honda'nın getirdiği her yeni motoru geliştirme konusunda olumlu şeyler yaptığına inanıyorum. Ayrıca yeni ön kanat düzenlemelerinden ötürü, rakiplerimize kıyasla daha büyük bir darbe aldığımızı kesinlikle söyleyebiliriz."

"Fakat bunu anladık ve yolumuzu bulduk. Mevcut aracın gelişiminin son kısmındayız ve 2020'ye doğru giderken iyi bir momentum kazandığımızı düşünüyorum."

"Gelecek yıl için devam etmekte olan pek çok iyi şey var ve bu yıl bizim için bir geçiş dönemiydi. Sakura ve Milton Keynes'teki mühendisler çok iyi şekilde anlaştılar ve bunun faydalarını gelecek yıl boyunca görmeye başlayacağımıza inanıyorum."