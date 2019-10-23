Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Rusya GP
26 Eyl
-
29 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Japonya GP
10 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Red Bull: "2019'un bizim için bir 'geçiş yılı' olacağı açıktı"

paylaşım
yorumlar
Red Bull: "2019'un bizim için bir 'geçiş yılı' olacağı açıktı"
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
23 Eki 2019 10:33

2019 yılını geçiş yılı olarak gören Red Bull, Singapur GP'den bu yana 2020 için iyi bir momentum yakaladıklarını düşünüyor.

Milton Keynes merkezli takım, bu yıl Honda ile iki galibiyet almayı başardı ancak bu zaferler yaz tatilinden önce geldi ve son yarışlarda yeterince güçlü bir performans sergileyemediler.

Belçika ve İtalya'da kendilerinden zafer beklenmemesine rağmen, Singapur'da Max Verstappen'in güçlü olması bekleniyordu ancak yarışı Ferrari pilotlarının gerisinde üçüncü bitirdi.

Son beş yarışta sadece bir podyum alabilen Verstappen, Suzuka'da nispeten daha iyi gözükse de Charles Leclerc'le temas yaşayınca finiş göremedi.

Motorsport.com'a konuşan takım patronu Christian Horner, ikinci yarıdaki performanslarının kaydettikleri ilerlemeyi göstermediğini söylerken, Singapur'daki düşük performansın ayarlarla ilgili olduğunu söyledi.

Horner, "Benim için tuhaf olan yarış Singapur'du ve orada neler olduğunu anladık. Aracın sahip olduğu potansiyeli dışarı çıkaramadık ve sanırım yarıştan sonra bunu tam olarak anladık."

"Rusya'da beklentilerimizle aynı seviyedeydik ve bence o günden beri Ferrari'nin de ileriye doğru bir adım attığını gördük."

"Umarım kalan yarışlarda rekabetçi halimize geri dönebiliriz ve 12 ay öncesine kıyasla daha yakın olduğumuzu görürüz." dedi.

Horner, Singapur'da ne olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bunun genel olarak bir ayar sorunu olduğuna inanıyorum. Yarışın ardından bunu anladık."

"Bu üzüntü vericiydi çünkü Singapur'da podyuma çıktık ve iki Mercedes'i de geçmeyi başardık. Ancak potansiyelimizi en üst seviyeye çıkaramadık."

Red Bull, bu yılı hep 2020'de daha büyük şeyler başarmadan önce bir geçiş yılı olarak gördü.

Horner'a göre şimdiye kadar inişler/çıkışlar yaşamalarına rağmen  gelecek yıl bir sonraki adımı atacaklar.

"Bunun bizim için bir geçiş yılı olacağı açıktı ama bu yıl ivme kazandık. Honda'nın getirdiği her yeni motoru geliştirme konusunda olumlu şeyler yaptığına inanıyorum. Ayrıca yeni ön kanat düzenlemelerinden ötürü, rakiplerimize kıyasla daha büyük bir darbe aldığımızı kesinlikle söyleyebiliriz."

"Fakat bunu anladık ve yolumuzu bulduk. Mevcut aracın gelişiminin son kısmındayız ve 2020'ye doğru giderken iyi bir momentum kazandığımızı düşünüyorum."

"Gelecek yıl için devam etmekte olan pek çok iyi şey var ve bu yıl bizim için bir geçiş dönemiydi. Sakura ve Milton Keynes'teki mühendisler çok iyi şekilde anlaştılar ve bunun faydalarını gelecek yıl boyunca görmeye başlayacağımıza inanıyorum."

Sonraki haber
McLaren, 2019'da güncelleme getirmeye devam edecek

Önceki haber

McLaren, 2019'da güncelleme getirmeye devam edecek

Sonraki haber

McLaren'ın yeni yakıt partneri Lukoil olabilir

McLaren'ın yeni yakıt partneri Lukoil olabilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Red Bull Racing Şimdi al
Editör Jonathan Noble

Yarış merkezi

Abu Dhabi GP

Abu Dhabi GP

28 Kas - 1 Ara
FP1 Başlangıç:
7 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
04:00
13:00
FP2
Cum 29 Kas
Cum 29 Kas
08:00
17:00
FP3
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
05:00
14:00
Q1
Cmt 30 Kas
Cmt 30 Kas
08:00
17:00
Yarış
Paz 1 Ara
Paz 1 Ara
08:10
17:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

2
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

3
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

4
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

5
Formula 1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

3s

Son Videolar

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu 02:09
Formula 1

Red Bull'un sıfır yer çekiminde pit stopu

F1 Start Gridi: Brezilya GP 00:56
Formula 1

F1 Start Gridi: Brezilya GP

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur 01:20
Formula 1

F1 2019'da Interlagos'ta bir tur

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu 10:12
Formula 1

F1 2021 Kuralları - Öne çıkan 10 konu

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler 09:42
Formula 1

F1'in 2021 planları hakkındaki görüşler

Son Haberler

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor
F1

Hulkenberg, Formula 1'den ayrılıyormuş gibi hissetmiyor

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"
F1

Ferrari başkanı: "Bu tür kazalar yaşanmamalı"

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor
F1

FIA, yakıt akışı kurallarının ihlal edilmemesi için harekete geçiyor

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları
F1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?
F1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.