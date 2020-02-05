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Red Bull, 2020'de yeni araç felsefesiyle ilerleyecek

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Red Bull, 2020'de yeni araç felsefesiyle ilerleyecek
5 Şub 2020 16:58

Red Bull, yeni araç felsefelerinin, bir önceki senelerde sıkıntı yaşadıkları sezon başındaki yavaş tempo sorununu çözeceğine inanıyor.

Milton-Keynes merkezli takım, 2019'da Honda motorunun performansından sonra hedefini Ferrari ve Mercedes'in rakibi olarak dünya şampiyonluğuna aday olma olarak koydu.

Ancak bunu başarmak için sezonun ilk yarışlarından itibaren yarış kazanacak durumda olmaları gerekiyor.

Daha önce sezon başında bu konuda zorlanmış olsalar da kendilerini hızlı bir gelişim yarışı içine sokup sezonun ilerleyen dönemlerinde yarış kazanacak duruma gelmişlerdi. 

Durumun farkında olan Red Bull, aracını geçmişteki lansman tarihlerine göre daha önce tanıtacak, böylece shakedown sürüşü ile sezon öncesi testinin arasında bir haftalık bir ara koyup oluşabilecek belirli hataların üzerinden geçecek.

Red Bull takım patronu Christian Horner, alınan kararın yılın başından itibaren takıma ve sürücülere büyük özgüven sağlayacağını söyledi.

Londra'daki Red Bull medya organizasyonunda konuşan Horner "Bence yakın zamanlarda bazı faktörler etkili oldu - motor değişimi ve ön kanat değişimi gibi. Bu sene felsefemizi değiştirdik ve bu seneye de öyle girdik, erkenden bu kararı aldık."

"Kurallarda olan denge sayesinde RB16'nın RB15'in evrimleşmiş ve geliştirilmiş hali olduğunu görebilirsiniz. Geliştirmeler daha zayıf noktalarına odaklanarak ve güçlü noktalarını ilerleterek yapıldı."

Bence bu devamlılıkla takımımız özellikle Mercedes ile başa baş gitmeye can atıyor ve onlara meydan okumak istiyor, çünkü takım olmanın en önemli farkı böyle günlerde ortaya çıkıyor. Gerek pit stoplarda dünya rekorları, gerek doğru strateji kararları ve tabii ki de dayanıklılık." sözlerini kullandı.

Horner, Honda'nın güç tarafında kaydettiği ilerlemenin, ekibin en iyi şasiyi oluşturma konusunda motive ettiğini söyledi.

"Bence bizim için en büyük faktör aynı zamanda güç ünitesi. Ve Honda geçen seneki tüm motorlarında çok iyi bir iş çıkardığını bizlere gösterdi. Her zaman daha çok performans, daha çok güç ortaya koydular ve Mercedes'e gittikçe daha çok yaklaştığımızı hissediyoruz. Ve bu durumda da artık her şey en iyi şasiyi oluşturmak için şasi grubumuzun elinde."

"İşi tamamlayacak sürücülerimizin olduğunu biliyoruz. Bu seneye girerken, son beş seneyle karşılaştırdığımızda en hazır olduğumuz sene bu sene."

Horner konu hakkında çok net konuşsa da Mercedes'in son beş seneki güçlü formu sayesinde Alman üretici bu seneye de favori olarak giriyor.

Bu konuda ise Horner şunları söyledi: "Geçen sene öğrendiğimiz dersleri, Mercedes ve Ferrari'ye karşı koymak için kullanacağız. Ancak şunu unutmayalım ki Mercedes dünya şampiyonu, bu yüzden sezona favori olarak girecekler."

"Ancak tüm alanlarda olan dengemiz, sürücülerde ve teknik ekip olarak dengeli olmamız sayesinde geçen sezonun ikinci yarısında bir momentum yakaladık ve bu sene onlarla savaşabilmek konusunda iyi bir noktada olduğumuza inanıyorum."

                                                                       Çeviri: Efe Kahya

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